Crotone Spezia Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Crotone e Spezia è l’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Accantonate le coppe europee, con sei italiane su sette che hanno avuto accesso al turno successivo di Champions League ed Europa League – l’unica eliminata come noto è l’Inter – torna il campionato. Ieri sera, l’undicesima giornata si è aperta con la vittoria di misura del Sassuolo contro il Benevento.

Alle 15 di oggi spazio a un match pesantissimo in chiave salvezza tra due neopromosse: Crotone e Spezia. La squadra calabrese ha finora collezionato appena 2 punti e sembra davvero in una pesante situazione non solo per la classifica attuale, mentre i liguri – alla prima apparizione in Serie A – non stanno sfigurando.

Precedenti di Crotone – Spezia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Ezio Scida di Crotone tra i padroni di casa calabresi e gli ospiti dello Spezia è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sette volte le due squadre si sono affrontate in sfide ufficiali in terra calabresi, ma ovviamente questa è la prima volta in Serie A. I precedenti danno ragione allo Spezia, quattro volte corsaro a Crotone, mentre i padroni di casa hanno vinto soltanto due delle sette partite. Le ultime due sfide giocate sono state appannaggio della squadra ligure, che ha vinto sia nel 2018 che nel precedente di quest’anno.

Crotone e Spezia, le due squadre in campo: le formazioni

Stroppa e Italiano hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, S. Molina, Benali, Messias, Reca; Riviere, Simy.

SPEZIA (4-3-3) – Provedel; Sala, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, M. Ricci, Pobega; Gyasi, Farias, Agudelo.