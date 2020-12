Coronavirus 12 dicembre: quasi 20mila contagi, 649 morti

By

Emergenza Coronavirus in Italia oggi 12 dicembre: quasi 20mila contagi nelle ultime 24 ore, 649 morti, gli aggiornamenti.

Quasi ventimila casi in più, esattamente 19.902, nelle ultime 24 ore: questo il numero di nuovi contagiati in Italia, che fanno salire il totale a 1.825.775 infetti totali. Ancora ore drammatiche per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese, sebbene i dati si stiano lentamente stabilizzando.

Leggi anche -> Vaccino Pfizer, pronte 2,9 mln di dosi per gli Stati Uniti: si parte ora

I guariti o dimessi nelle ultime 24 ore sono 25mila, mentre gli attualmente positivi sono oltre 5mila in meno. Cala ancora rispetto a ieri il numero di decessi, che sono 649, e il dato totale supera ora i 64mila morti. Il dato dei decessi è comunque ancora davvero molto alto. Quasi 200mila i tamponi, qualche migliaio in più rispetto a ieri.

Leggi anche -> Perché in Italia il vaccino arriverà solo in gennaio: differenze con Uk e Usa

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus Italia 12 dicembre: la situazione

I dati più importanti riguardano l’incidenza ovvero il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, che si è stabilizzato intorno al 10% ed è oggi al 10,13%(+0.30 rispetto a ieri). Quasi 500 in meno i ricoverati e il dato delle terapie intensive mostra un ulteriore decremento, ovvero 66 ricoveri gravi in meno nelle ultime 24 ore. Sono comunque ancora oltre 3mila i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Guardando ai dati regionali, oggi abbiamo una sola Regione, ovvero il Veneto, sopra i 5mila nuovi contagi, ovvero a 5.098 nuovi casi con 118 decessi. Si tratta della Regione che in questi giorni sta mostrando i numeri più preoccupanti. 2.736 nuovi contagi, 85 morti in Lombardia, mentre si attestano sopra i mille casi giornalieri ancora una volta Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Puglia. Sale sopra i mille casi la Sicilia.