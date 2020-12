Clizia Incorvaia e Francesco Sarcini, lo scoop che ha messo fine al matrimonio: lei lo ha tradito nel peggiore dei modi.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si sono lasciati da molto tempo ormai. A comunicarlo sui social, ai tempi, è stata Clizia, che pare essere comunque rimasta in buoni rapporti con il padre di sua figlia. Subito dopo la rottura il settimanale Oggi ci ha messo lo zampino, lanciando uno scoop bollente che ha cambiato per sempre l’opinione dei fans sulla relazione della coppia: il matrimonio di Clizia e Francesco sarebbe finito a causa del tradimento di lei con l’attore Riccardo Scamarcio.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: nella fine del matrimonio c’è lo zampino di Riccardo Scamarcio

Dopo le numerose crisi e gli altrettanti ritorni di fiamma, Clizia Incorvaia ha finalmente deciso di chiudere per sempre la relazione con Francesco Sarcina, leader del gruppo musicale Le Vibrazioni. Nonostante i due avessero annunciato la rottura definitiva già un milione di volte, i fans della coppia hanno capito che non ci sarebbe stato un punto di ritorno quando hanno scoperto che tra i due si era messo un altro uomo: Riccardo Scamarcio, uno dei migliori amici di Francesco.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro mostrano l’anello: presto sposi?

Il giorno della rottura Clizia ha pubblicato la confessione su Instagram, scrivendo: “Ogni matrimonio vorrebbe un happy ending, il vissero felici e contenti, ma non sempre le fiabe moderne conservano questo finale. Provi disincanto nel pensare di far parte di quella grossa percentuale di separati in Italia, ci provi e riprovi ma poi capisci che una famiglia moderna può essere composta anche da un singolo e che tu puoi ugualmente insegnare il senso di FAMIGLIA ai tuoi figli. E da lì comprendi che l’amore eterno esiste”. Oltre al post pubblicato, Clizia ha condiviso con i suoi followers una serie di stories in cui ha spiegato che la decisione di finire la relazione è stata presa “in maniera molto serena”. In conclusione la Incorvaia ha voluto anche fare un augurio al suo ex marito: “Mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore, mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati! Francesco ti auguro il meglio. Con affetto, Clizia”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

La notizia della loro separazione, considerando le numerose crisi precedenti e i falsi allarmi, non ha creato troppo scalpore. E’ stato piuttosto il gossip su Riccardo Scamarcio a lasciare tutti a bocca aperta. Oggi ha scritto al riguardo: “La vera ragione della separazione di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina? Un tradimento. È più di un pettegolezzo, infatti, la voce vuole che la bella Clizia sia invaghita affettivamente e travolta da cieca passione per il migliore amico di Francesco. Sembra che anche lui abbia perso la testa per la ormai ex signora Sarcina. E sapete chi è il migliore amico del cantante? L’attore Riccardo Scamarcio”.