Alberto Clementi, stella del body building muore a 49 anni: scoperta choc

E’ stato trovato morto in casa il campione di body building Alberto Clementi: è mistero fitto sulle cause del decesso.

E’ stato trovato la scorsa notte in una pozza di sangue, chiuso in bagno, il campione di body building Alberto Clementi. Si era sentito male e la fidanzata aveva chiamato i soccorsi, ma per il 49enne di Caorle (Venezia) non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Il giallo della morte di Alberto Clementi

La tragica notizia ha lasciato sotto choc la cittadina marinara veneziana. Alberto Clementi, famoso bodybuilder che aveva gareggiato in numerose competizioni anche di livello internazionale, si è sentito male verso le 2 di notte ed è andato in bagno. Dopo un po’ la compagna ha smesso di sentirlo ed è andata a verificare, per poi scoprire che era già morto. Per entrare i soccorritori, giunti sul posto con il personale sanitario e i Vigili del fuoco, hanno dovuto sfondare la porta, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile.

La prima ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un arresto cardiocircolatorio, ma le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Portogruaro sono tuttora in corso. Gli investigatori hanno sequestrato numerosi integratori e farmaci, ora al vaglio del laboratorio per appurarne la natura. La casa, che si trova in via del Quadrante, nel rione di Santa Margherita, non risulta invece sottoposta a sequestro. La salma è stata intanto trasferita in obitorio a Caorle su disposizione del Pm Marco Faion, che ha anche ordinato l’autopsia. Spetterà ora al medico legale Antonello Cirnelli fare piena chiarezza su una tragedia che per il momento resta senza spiegazioni.

