Vite al limite, Angie J: la sua storia e com’è adesso

Angela Marie Dunham-Johns, per tutti Angie J, è stata una delle protagoniste di Vite al Limite. Proveniente dalla città di Massillon, nell’Ohio (Stati uniti), era arrivata a pesare 292 kg. La sua mole spropositata l’aveva costretta all’immobilità e all’accudimento forzato da parte del marito, che nel corso di una puntata ha dichiarato: “Voglio vederla stare meglio in modo che possiamo avere una vita reale da condividere insieme”. Com’è andata a finire?

La trasformazione di Angie J

Ricordiamo innanzitutto che il passato di Angie J nasconde dei retroscena dolorosi che l’hanno portata ad avere un rapporto malsano col cibo. Da bambina è stata molestata da un amico di famiglia e quando ha cercato di confidarsi con la madre tossicodipendente è stata semplicemente cacciata via. Poi, quando aveva tredici anni, ha vissuto il trauma di uno stupro da parte di un 27enne: quello è stato il suo primo rapporto sessuale.

Quando si è resa conto di aver oltrepassato ogni limite, Angie J si è rivolta al programma per cambiare finalmente stile di vita e diventare un’altra persona. Ma in 8 mesi ha perso solo 22 kg, restano ben distante dal traguardo che avrebbe dovuto raggiungere, e quindi ha abbandonato Vite al Limite. Ma il suo percorso di dimagrimento è andato avanti.

Nonostante tutto quello che ha passato, Angie J è riuscita a sottoporsi a un intervento chirurgico per la perdita di peso. Ora ha bisogno di rimuovere la pelle in eccesso, e per sostenere i costi dell’operazione ha lanciato una campagna di raccolta fondi su Go Fund Me. A quanto pare c’è anche un nuovo uomo nella sua vita, a cui si riferisce nei suoi video live su Facebook come il suo “signore” (il che non le risparmia attacchi e critiche degli haters, ma lei si sforza di ignorarli). Se stringerà i denti, pian piano ce la farà anche lei…

