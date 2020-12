Vite al limite, Cillas: quanto pesava e come è diventato

Tra i casi più disperati mai visti a “Vite al limite”, quello di Cillas era sicuramente molto grave. Oggi è totalmente irriconoscibile.

Sono molti i concorrenti di “Vite al limite” (“My 600lb life“, il titolo originale) che fin da subito appaiono come casi molto gravi e difficili. Nell’amatissimo programma di Real Time, infatti, persone patologicamente obese decidono di affidarsi alle cure del chirurgo bariatrico Nowzaradan, in Texas, per dimagrire e riappropriarsi della vita quotidiana e delle loro relazioni. Il caso di Cillas era particolarmente difficile.

Cillas e il suo percorso a “Vite al limite”

Cillas Givens pesava 330 kg quando ha deciso di cambiare definitivamente la propria. La preoccupante cifra era frutto di una vita di cibo spazzatura in quantità eccessive e nessun tipo di attività fisica. A 35 anni, il povero Cillas era praticamente invalido e si sentiva sempre più un peso per la sua famiglia.

Come spesso accade nei concorrenti di “Vite al limite“, Cillas aveva problemi di peso fin da quando era adolescente. In particolare, ha iniziato a mangiare per riempire il vuoto ch aveva dentro, quando, a 16 anni, è stato abbandonato da suo padre. Il cibo da quel momento è diventato per Cillas un rifugio sicuro.

Dall’inizio del suo percorso nella clinica di Huston del dottor Nowzaradan, Cillas ha fatto davvero passi da gigante e oggi è irriconoscibile. Nel corso del programma ha perso più di 200 kg grazie alle cure ricevute in Texas. Oggi è praticamente irriconoscibile e ha finalmente trovato il coraggio di chiedere alla sua fidanzata Jessica di sposarlo!

Cillas ha anche una pagina facebook in cui condivide il suo processo di dimagrimento e in cui tutti i suoi fan possono seguirlo e supportarlo, nella sua vita quotidiana di cui si è finalmente riappropriato.