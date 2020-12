Vite al limite, Angela cacciata dal programma. Com’è adesso?

By

Il caso di Angela è tra i più tragici di “Vite al limite” e, per fortuna anche tra i più rari nella storia del programma. La donna, infatti, era stata cacciata dal dottor Nowzaradan.

Angela Gutierrez è tra i casi più particolari e gravi di “Vite al limite” (“My 600lb life”), il programma Real Time che segue pazienti patologicamente obesi nel difficile percorso che li porterà a dimagrire centinaia di chili e riprendere in mano la propria vita, sotto la guida del dottor Nowzaradan nella sua clinica di Huston, in Texas. Poche volte nella storia del programma, il dottore si è arreso con un paziente. Il caso di Angela, però, è stato clamoroso.

Angela, perché cacciata da “Vite al limite”?

Angela Gutierrez aveva una storia familiare molto difficile e da anni ormai si rifugiava nel cibo come conforto e consolazione. Anni e anni di cibo spazzatura e poca attività fisica l’avevano portata a pesare oltre 270kg. Suo figlio si prendeva cura di lei e la aiutava in tutte le azioni quotidiane, mentre a sua figlia era stata da poco diagnosticata una sclerosi multipla.

Quando era arrivata dal dottor Nowzaradan, Angela a 44anni, rischiava ogni giorno la sua vita e non riusciva in nessun modo a dimagrire. Il carattere difficile e spigoloso della donna e le continue liti con il suo ex compagno Eric, hanno reso la vita impossibile al dottor Nowzaradan.

Nonostante le continue raccomandazioni del dottore, infatti, Angela non ne voleva proprio sapere di seguire la dieta prescritta per lei. I risultati che aveva ottenuto erano talmente scarsi che con un colpo di scena inaspettato, Nowzaradan ha cacciato Angela dal programma.

Oggi le condizioni di salute di Angela sono sconosciute, non ha diffuso informazioni sul suo stato attuale né ha raccontato cosa sia successo dopo la sua espulsione da “Vite al limite”. Dal suo profilo TikTok è possibile scorgere il suo viso, ma niente di più…