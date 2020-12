Trovata valigia con resti umani, mistero al carcere di Firenze

In un terreno che sorge all’esterno del penitenziario di Sollicciano, a Firenze, trovata valigia con resti umani. Aperta subito una indagine.

A Firenze trovata valigia con resti umani. Il macabro reperimento è avvenuto presso il carcere di Sollicciano, in un appezzamento di terreno che sorge proprio fuori dal perimetro del penitenziario. Subito sono intervenuti i carabinieri del capoluogo toscano, dopo che hanno ricevuto la telefonata del proprietario del terreno.

Questi si è accorto per puro caso della presenza di quei residui di persona che ancora non hanno un nome e che versavano in stato di saponificazione. Si punta ad estrarre delle tracce di Dna per potere cercare di dare un’identità a quel cadavere. Occorre anche stabilire se sia di un uomo o di una donna. Le analisi che verranno svolte nei prossimi giorni avranno poi pure il compito di svelare l’età e le cause della morte, oltre a stimare da quanto tempo quel cadavere fosse lì. Subito è partita una indagine, che ha portato le forze dell’ordine ad interdire il passaggio ai civili in quel tratto dove è stata trovata la valigia con resti umani al suo interno. L’inchiesta è affidata ai carabinieri facenti parte del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze e della compagnia Firenze Oltrarno.

Trovata valigia con resti umani, si presume che fosse lì da molte settimane

Da quanto risulta, le condizioni del corpo si presenterebbero in uno stato di decomposizione assai avanzato. Questo renderà sostanzialmente difficile compiere dei rilievi. Ma la cosa lascia intuire che il decesso ed il tentativo di nascondere il cadavere di quella persona debbano risalire a diverse settimane fa. La valigia all’interno della quale era rinchiuso risultava ben celata nella vegetazione.

Il proprietario dell’appezzamento di terra si è accorto della presenza del macabro bagaglio dal momento che stava effettuando la pulizia di un fosso. Il corpo si trova attualmente all’Istituto di Medicina medico legale di Careggi per lo svolgimento di un esame autoptico. Intanto si indaga contro ignoti per l’ipotesi di omicidio e di occultamento di cadavere.