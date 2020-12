Test della personalità: sei uno spirito libero o un sognatore

Questo semplice test visivo permette di capire un lato costitutivo della tua personalità: sei uno spirito libero o un sognatore?

Non sempre l’idea che ci facciamo su noi stessi corrisponde a quella che si fanno le altre persone o semplicemente alla personalità che abbiamo. A volte, infatti, la nostra idea è confusa dai nostri desideri, dalle situazioni che ci troviamo ad affrontare o dalle paure che ci attanagliano. Spesso, dunque, il nostro vero io viene soggiogato da una serie di fattori che ci impongono a condurre una vita distante da ciò che imporrebbe la nostra natura.

Una simile gabbia concettuale e sociale è frutto spesso di malumori, frustrazioni e insoddisfazione. Proprio quella sensazione di disagio è il modo in cui il nostro corpo e la nostra mente ci danno segnali su ciò che nella nostra vita attuale non sta funzionando come dovrebbe. L’immagine che vedete sopra viene utilizzata per un test della personalità che mira ad identificarvi, a mettere in luce un lato preponderante del vostro modo di essere.

Test della personalità: sei un sognatore o uno spirito libero?

Il funzionamento del test è semplice: basta guardare l’immagine sopra e comprendere quale figura notate per prima. Chiaramente si tratta di un gioco ed il risultato potrebbe non essere completamente attinente a voi, inoltre in quanto tale non ha alcuna validità scientifica. Pronti a mettervi in gioco? Ecco i risultati del test:

Libro

Se la prima cosa che avete notato è un libro, allora significa che siete delle persone che si preoccupano principalmente del benessere altrui. Il vostro altruismo è una dote rara che vi permetterà di essere ben voluti da tutti, ma potrebbe portarvi spesso ad essere infelici. Il consiglio è di lasciar perdere ogni tanto gli altri per dare priorità a voi.

Labbra

Se la prima cosa che avere visto sono delle labbra, significa che siete delle persone fortemente indipendenti che odiano le limitazioni e chi prova a frenarvi. Non sapete stare fermi e siete sempre alla ricerca di nuove avventure. Vi stimolano le sfide difficili e sbagliare o fallire non vi spaventa. Tuttavia siete anche delle persone sensibili, capaci di dare grande affetto a chi vi sta intorno.

Barca

Se infine ciò che avete notato in primo luogo è una barca, significa che siete dei sognatori. Siete delle persone che vivono la propria vita come una favola, che idealizzano il mondo e che non potrebbero vivere senza la fantasia. La vostra tendenza a idealizzare persone e situazioni, però, si scontra spesso con la realtà e questo vi porta a soffrire. Il consiglio è quello di sognare con moderazione, utilizzare la razionalità, infatti, vi permetterà di subire meno delusioni.