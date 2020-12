Temptation Island, cicogna in arrivo per una coppia

Per una delle coppie che ha partecipato a Temptation Island è in arrivo la cicogna: bebè in arrivo per il reality delle tentazioni.

Una ex partecipante di “Temptation Island“, il famoso reality show che mette alla prova le coppie, ha scoperto di essere in dolce attesa e ne ha dato l’annuncio sui social ai suoi fans.

Roberta Mercurio è incinta, la ex partecipante di “Temptation Island” aspetta un figlio dal calciatore del Benevento Luca Caldirola. L’annuncio è stato dato proprio dalla futura mamma sul proprio account Instagram, con una foto in cui si tocca il pancino arrotondato. La 30enne ha fatto sapere di aver scoperto già da due mesi di attendere un bambino, entrando nel dettaglio ha raccontato di aver scoperto di essere incinta il 4 ottobre, quando il suo compagno era in ritiro. Nonostante la preoccupazione per la prima gravidanza, il sentimento che prevale per la giovane coppia è “tanta, tanta felicità“. Per lei Luca è “un dono del Signore, la luce alla fine del tunnel“: è infatti grazie a lui che Roberta ha ritrovato il sorriso e la felicità.

Cicogna in arrivo per Roberta Mercurio e Luca Caldirola

Roberta Mercurio ha fatto sapere di non essere ancora a conoscenza del sesso del bambino che porta in grembo, ma non vede l’ora di conoscere il piccolo/a dentro di lei, nato dal grande amore tra lei e Luca Caldirola. “E tu piccolino/a ne sei la prova. Tu e il tuo papà ne siete la prova. Mi avete cambiato la vita, siete la cosa più bella che mi sia mai capitata e vi amerò per sempre, immensamente“, ha scritto su Instagram.

La giovane ha detto addio a Flavio Zerella tanto tempo fa, dopo più di dieci anni di relazione e la partecipazione a “Temptation Island“. I due hanno provato a riportare il sereno nella loro relazione, ma non ci sono riusciti. Oggi Zerella è nuovamente felice con Nunzia Sansone, mentre Roberta lo è con Luca Caldirola che, a causa di un’infortunio, non giocherà fino all’anno nuovo.