Staffelli, ricovero improvviso dopo la consegna del Tapiro d’Oro

Incidente per Valerio Staffelli di ‘Striscia la Notizia’. Succede tutto nel corso del tentativo di dare il ‘Tapiro d’Oro’ a Roberto Bolle.

Finisce in ospedale Valerio Staffelli di ‘Striscia la Notizia‘. Il noto inviato, ‘messo ufficiale’ del ‘Tapiro D’Oro‘ che la trasmissione di Canale 5 conferisce a questo o quel personaggio protagonista di un episodio spesse volte negativo, ha dovuto fare ricorso ad un ricovero al pronto soccorso dell’ospedale ‘Gaetano Pini’ di Milano.

Infatti il 57enne personaggio televisivo, nel cast di Striscia sin dalla lontana stagione tv 1996/97, si è fatto male nel tentativo di intercettare il ballerino Roberto Bolle. Staffelli stava cercando in tutti i modi di consegnare a quest’ultimo il Tapiro d’Oro. Ma nel farlo, è finito con il restare con un piede sotto alla ruota del taxi sul quale il danzatore era salito in tutta fretta. Da qui la necessità di ricorrere alle cure dei medici. L’ingresso di Staffelli al pronto soccorso è avvenuto in codice giallo, dopo che era arrivato lì in ambulanza.

Staffelli, il taxi gli schiaccia un piede mentre lui pressa Roberto Bolle

Il motivo per il quale lui stava cercando di ‘premiare’ Roberto Bolle sta nel fatto che il balletto trasmesso da Rai 1 lo scorso 7 dicembre per celebrare la riapertura del Teatro alla Scala non è risultato affatto essere un inedito. Si tratta invece di una esibizione appositamente sottoposta a montaggio prima della nuova messa in onda e che è originaria delle celebrazioni per i 75 anni dell’Onu. Fatto sta che Roberto Bolle non aveva proprio voglia di sottostare alle irriverenti domande di Staffelli.

Che, caparbio come sempre, come dimostrano le oltre 1300 consegne del Tapiro d’Oro fatte nel corso dei suoi 24 anni a ‘Striscia la Notizia’, non ha mollato la presa sul ballerino. Fino a quando purtroppo non è successo questo spiacevole imprevisto. alla fine hanno dovuto intervenire anche i carabinieri. Presto ‘Striscia la Notizia’ manderà in onda il filmato completo.