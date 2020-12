Spaghetti con alici e mollica per la Vigilia di Natale in Calabria. La tradizione regionale.

La varietà della cucina regionale italiana ci regala degli straordinari viaggi gastronomici, anche stando a casa e “copiando” le ricette tipiche delle varie zone. Oggi grazie ai ricettari e soprattutto ai tantissimi siti web e blog di cucina è molto facile scoprire le specialità di ogni regione e comune d’Italia. Una ricchezza che tutto il mondo ci invidia.

Visto che siamo a Natale, abbiamo intrapreso un viaggio gastronomico tra le ricette tipiche di ogni regione italiana. Siamo andati in Calabria per conoscere un dolce tipico natalizio, i fichi chini. Continuiamo il nostro viaggio nella bellissima regione, ricca di tradizioni culturali e culinarie. Questa volta alla scoperta dei primi piatti della Viglia di Natale, per lo più a base di pesce. Un piatto semplice ma molto gustoso sono gli spaghetti con alici e mollica di pane. Ecco come si preparano.

Vigilia di Natale in Calabria: spaghetti con alici e mollica di pane



Conosciamo tutti o quasi le specialità della cucina calabrese, dai piatti a base di peperoncino alla ‘nduja. Una varietà davvero unica, che va dai piatti di pesce a quelli di carne, dalle specialità di mare a quelle di montagna. Qui vi segnaliamo cosa si mangia a Natale in Calabria, in particolare alla sera della Vigilia.

Il menu prevede diversi piatti a base di pesce, com’è naturale essendo la vigilia, a cominciare dagli spaghetti con le alici e la mollica di pane. Un piatto della tradizione povera, facilissimo da preparare e molto gustoso.

Questo piatto si prepara con filetti di alici fresche e pane raffermo, a cui viene aggiunto l’immancabile peperoncino rosso, che in questo caso va macinato.

La ricetta

Ecco la ricetta degli spaghetti con le alici e la mollica di pane raffermo che si prepara per la Vigilia di Natale in Calabria. Ingredienti e preparazione vengono dal sito web PetitChef.

La ricetta per 4 persone prevede i seguenti ingredienti: circa 350 grammi di spaghetti, 250 grammi di alici fresche, mollica di pane casereccio raffermo quanto basta, olio extravergine di oliva, peperoncino rosso macinato, aglio e sale.

Per la preparazione del piatto: pulite le alici fresche e fatele rosolare in padella con olio e aglio; tostate la mollica di pane in padella con olio e peperoncino, senza farla bruciare, girandola spesso; quindi cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata per un minuto in meno di quello indicato nella confezione per poi saltarli in padella con le alici, aggiungendo la mollica tostata all’ultimo minuto.

Chi non avesse tempo o voglia può anche utilizzare i filetti di alici sottolio, al posto delle alici fresche. Potete anche aumentare la quantità di pasta (fino a un etto a testa, nella ricetta ridotta per via della mollica di pane.

Se volete personalizzare la ricetta o renderla più ricca potete aggiungere anche pinoli e uvetta. I pinoli vanno tostati, potete farlo insieme alla mollica di pane. Mentre l’uvetta va prima tenuta a bagno e poi asciugata, da aggiungere alla fine mentre saltate gli spaghetti in padella, con la mollica di pane.

Altre ricette a base di spaghetti per la Vigilia di Natale in Calabria, sono gli spaghetti con il baccalà e quelli con trippe di stoccafisso. Per chi non piace il pesce ci sono gli spaghetti con broccoli e pepe rosso. Tante sono le ricette, dovete solo scegliere la vostra preferita.