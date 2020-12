Sonia Lorenzini, chi è l’ex fidanzato Federico Piccinato: perché è finita

Sonia Lorenzini è tra le nuove concorrenti del GF Vip. Il suo ex fidanzato è Federico Piccinato, un ex portiere professionista.

Federico Piccinato è un ex portiere professionista e un modello, noto al grande pubblico per aver partecipato a “Uomini e Donne“, dove ha conosciuto la sua ex Sonia Lorenzini, tra i nuovi concorrenti del “Grande Fratello Vip“.

Federico Piccinato è nato a Villafranca di Verona nel 1987 ed è sempre stato appassionato di musica e di sport. Ha sempre coltivato il desiderio di affermarsi nel mondo del calcio professionistico ed ha giocato come portiere per la Roverbellese. Il suo sogno, però, s è infranto a causa di una serie di problematiche di cui il giovane non ha mai voluto parlare. Prima di iniziare a lavorare nel mondo televisivo, ha lavora come dj per molti club del nord-est Italia ed ha lavorato anche come modello e ragazzo immagine grazie al suo fisico. Ha partecipato all’edizione 2016/2017 di “Uomini e Donne“, dove ha conosciuto la ex fidanzata Sonia Lorenzini.

Federico Piccinato e la storia d’amore con Sonia Lorenzini

Il percorso di Federico Piccinato all’interno di “Uomini e Donne” è stato molto criticato, in quanto è stato accusato di aver conosciuto Sonia Lorenzini prima di entrare nel dating show di Maria De Filippi. Nonostante le accuse di Alessandro Calabrese, ex corteggiatore della donna, i dubbi non sono mai stati chiariti.

La relazione tra Federico Piccinato e Sonia Lorenzini è sempre stata caratterizzata da alti e bassi ed è durata tre anni, di cui due di convivenza a Verona. La coppia si è lasciata da pochi mesi per cause sconosciute e la giovane è stata paparazzata con il cantante Eros Ramazzotti. E’ stato molto legato ad Andrea Damante e Giulia De Lellis, grazie all’amicizia dell’influencer con la sua ex.