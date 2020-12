SlimeFest 2020 su Nickelodeon: anticipazioni, ospiti, talent

Lo SlimeFest 2020 ritorna questa sera con grandissima attesa da parte del pubblico. Vediamo cosa ci aspetta in questa edizione.

C’è grande attesa e trepidazione per la quinta edizione di questo grande show. Il programma è interamente dedicato ai ragazzi, ma in tutte le sue precedenti edizioni ha avuto un successo indescrivibile.

L’evento è famoso in tutto in tutto il mondo e di solito si svolge ovunque in modo pressoché uguale, ma quest’anno ci saranno dei cambiamenti resi necessari a causa del periodo che stiamo vivendo.

SlimeFest 2020: cosa dovremo aspettarci

Quest’anno il party all’insegna del divertimento e della musica sarà condotto Valeria Vedovatti e Marta Losito. Sfortunatamente il format non sarà live, ma sarà impostato come uno show televisivo. Ovviamente rimane la certezza che sarà trasmesso su Nickelodeon alle ore 20:00 di questa sera.

Anche se si sono resi necessari alcuni cambiamenti, lo spirito dell’evento rimarrà totalmente invariato. Divertimento, gioco e tanta musica sono le parole d’ordine. Infatti, si succederanno molti creator e cantanti seguitissimi dai giovani. Una delle caratteristiche che ha reso il programma molto famoso è appunto lo “slime“, una sostanza verde che viene spruzzata sul pubblico, artisti e ospiti. Oltreoceano abbiamo volti famosissimi che sono stati bagnati dallo slime: Will Smith, Justin Bieber, i Jonas Brothers e Jhonny Depp sono soli alcuni nomi della lista.

Tornando a questa quinta edizione italiana, Nickelodeon ha messo a disposizione sul sito e sulle sue pagine social un “Road to SlimeFest“. Questo progetto ha offerto molti video e contenuti provenienti proprio dagli ospiti del programma. Per questa sera è già tutto pronto. Cecilia Cantarano interverrà live direttamente da casa sua e i nomi della squadra dei creator sono stati annunciati: Giorgia Malerba, Giorgio Solfrizzi, Michelle Cavallaro, Noa Planas e Swami Caputo sono carichi da settimane.

“I performer e i creator non saranno fisicamente lì con noi, ma il loro affetto e tutto l’impegno che ci stanno mettendo nel creare video e contenuti speciali per il pubblico a casa, mi fa sentire parte di una grande squadra“, ha affermato con gioia Marta Losito. A questo punto non ci resta altro che aspettare questa sera per vedere con i nostri occhi tutte queste sorprese.