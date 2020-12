Simon and the Stars, chi è il noto astrologo: carriera ed altre curiosità

Tutti lo conoscono come Simon and the Stars e lui è sempre impegnato in ospitate e partecipazioni in radio, tv e librerie. Chi è.

L’astrologo Simon and the Stars fa proseliti già da diversi anni. Da parecchio lui, al secolo Simone Morandi, fa parlare di sé ed in bene. Forte anche delle collaborazioni con Elle, oltre che con Mondadori e con alcuni programmi Rai, in realtà è un personaggio poliedrico e capace di reinventarsi in altri ruoli. Sappiamo che è del segno dell’Acquario e che ha studiato alla Faculty of Astrological Studies a Londra.

Leggi anche –> Oroscopo del giorno, venerdì 11 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Per cui tutte le sue affermazioni hanno un fondamento solido e differiscono dai soliti ciarlatani. Per essere astrologo non basta inventarsi quattro fandonie. Bisogna invece essere esperti in diverse discipline, come le scienze comportamentali, culturali ed antropologiche, tra le tante. Di Simon and the Stars se ne parla in particolare dal 2013, quando lui dà vita ad una pagina Facebook diventata via via sempre più seguita. Contestualmente Simone Morandi si sposta anche su altri social, riuscendo sempre a conservare un ottimo riscontro di audience.

Leggi anche –> Paolo Fox, paura per l’astrologo: “Salvato dal pronto soccorso”

Simon and the Stars, l’incontro con Luisa De Giuli come ispirazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SIMON & THE STARS (@simonandthestars)

Ancora oggi lui riceve delle richieste per presenziare a trasmissioni tv, radio ed in varie interviste. In particolar modo nelle ultime settimane dell’anno, che sono tradizionalmente riservate a fare un resoconto sullo Zodiaco che inizierà il 1° gennaio. Di sé stesso, Simon & the Stars racconta che la passione per l’astrologia è nata dalla più scientifica e pratica astronomia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Chi è Paolo Fox: età, carriera e vita privata dell’astrologo

Osservare il cielo lo ha motivato al punto da compiere tanta strada, favorito anche da un fortunato incontro con Luisa De Giuli. Lei era la ‘Signora delle Stelle’, che per anni ha curato l’oroscopo del notiziario del mattino di Canale 5, scomparsa nel 2017 e tra i massimi rappresentanti della categoria non solo in Italia. Ad oggi sono diverse le pubblicazioni date alle stampe di Morandi.