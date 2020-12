Sassuolo Benevento Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Sassuolo e Benevento è l’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Accantonate le coppe europee, con sei italiane su sette che hanno avuto accesso al turno successivo di Champions League ed Europa League – l’unica eliminata come noto è l’Inter – torna il campionato con un antipasto speciale nella serata di oggi, venerdì 11 dicembre, tra due squadre che vogliono fare bene.

Da una parte, infatti, c’è il Sassuolo, la squadra rivelazione – o forse sarebbe meglio dire conferma – di questa prima parte del campionato, al quinto posto con 19 punti. Dall’altra, c’è la neopromossa Benevento, che finora non ha assolutamente sfigurato e naviga intorno a metà classifica.

Precedenti di Sassuolo – Benevento e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra i padroni di casa del Sassuolo e gli ospiti del Benevento è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Pochissimi sono i precedenti tra queste due squadre nella storia, appena quattro in tutte le categorie. Due le sfide in serie A e altrettante in serie C2. Il parziale degli scontri diretti parla tre vittorie neroverdi e un pareggio. Questo è avvenuto nell’unico precedente giocato al Mapei Stadium, nella stagione 2017-18. In quell’occasione, infatti, finì col punteggio di due a due, con doppiette di Politano e Diabatè.

Sassuolo e Benevento, le due squadre in campo: le formazioni

De Zerbi e Inzaghi hanno completato le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; D. Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.