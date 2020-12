By

Questa sera Samantha De Grenet farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello VIP. Ma chi è l’ex marito Pierfrancesco Micara e perché è finita?

Samantha De Grenet è tra i nuovi concorrenti che questa sera durante la diretta di Alfonso Signorini, entrerà a far parte della Casa del Grande Fratello VIP insieme a Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Nonostante la storia con il suo primo marito Pierfrancesco Micara sia finita, ecco tutto quello che sappiamo sull’uomo.

Samantha De Grenet, vita e carriera dell’ex marito

Pierfrancesco Micara è stato sposato con la showgirl, tuttavia la loro storia d’amore non durò molto per problemi irrisolti nati ancora prima del matrimonio. Micara, ex fidanzato di Rosita Celentano, ha sposato la De Grenet dopo che quest’ultima è rimasta incinta.

Tuttavia, Samantha ha perso il bambino ancora prima del matrimonio e questo ha peggiorato il rapporto traballante tra i due. “Eravamo due giovani ragazzi innamoratissimi e con la voglia di creare una famiglia. Io rimasi incinta, quindi decidemmo insieme di sposarci, di anticipare. Io persi il bambino prima del matrimonio” queste le parole della showgirl, che all’epoca aveva appena 20 anni, sul matrimonio con Pierfrancesco.

I due hanno deciso comunque di sposarsi ma il matrimonio è naufragato dopo solo un anno. Il dolore per la perdita del bambino era troppo forte: “Ero al terzo mese, fu una situazione tremenda. Ebbi delle doglie da parto, sapevo che era seria la cosa. Decidemmo di sposarci comunque perché pensavo che fosse l’unica persona che potesse capire il dolore che provavo. Io ci credevo, ma in quel momento forse non ero così lucida. Poi è finita perché ci siamo trovati su due binari diversi. Il matrimonio è stato annullato dopo tanti anni.”