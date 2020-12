Paolo Rossi, funerali sabato 12 dicembre a Vicenza in diretta tv

Sarà Vicenza, la città che lo aveva adottato calcisticamente e non solo, a dare l’ultimo saluto a Paolo Rossi. Cerimonia anche in televisione.

Il corpo di Paolo Rossi è accolto in un feretro situato allo stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza. Sarà lì che verrà istituita la camera aperta in cui lasciare le spoglie del campione del mondo a Spagna ’82, dopo che aveva trovato momentaneo alloggio all’Ospedale Santa Maria Le Scotte di Siena.

Per la mattinata di sabato poi sono previsti i funerali al Duomo di Vicenza, alla presenza dei soli parenti stretti e di alcuni pochissimi invitati scelti appositamente dalla famiglia dell’ex calciatore del Lane Rossi e della Juventus. Annunciata comunque anche la diretta televisiva della cerimonia funebre di Paolo Rossi, a partire dalle ore 10:30 di sabato 12 dicembre 2020. Il 64enne originario di Prato ed esploso calcisticamente proprio a Vicenza da ragazzo, negli anni ’70, aveva espresso il desiderio di essere ricordato nella città berica. Lì era diventato un vero e proprio eroe, anche dopo che la carriera lo aveva portato lontano dal ‘Menti’. L’apice della sua carriera, come noto, si ebbe ai Mondiali del 1982.

Paolo Rossi, proprio a Vicenza l’ultimo saluto

‘Pablito’, come era già noto sin dalla precedente Coppa del Mondo in Argentina del 1978, riuscì a trascinare l’Italia del ct Enzo Bearzot dopo un avvio negativo. Arrivarono infatti in serie i tre gol rifilati al Brasile ed i due che stesero anche la Polonia. Poi Rossi segnò una rete pure in finale nel 3-1 sulla Germania Ovest, che valse la coppa agli azzurri.

Rossi è scomparso a Roma nella tarda serata di mercoledì 9 dicembre 2020. Da tempo lottava contro una brutta malattia. In epoca recente gli appassionati di calcio lo ricordano come apprezzato commentatore ed opinionista prima per Sky Sport e poi per la Rai. A Vicenza proclamato il lutto cittadino.