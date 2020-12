Pamela Petrarolo, l’esperienza traumatica del parto in tempi di Covid

Pamela Petrarolo ha da poco dato alla luce la sua terza figlia, Fortuna. Ha scelto di raccontare la difficile esperienza del parto.

L’ex ragazza di “Non è la Rai” è da qualche giorno diventata mamma della sua terza figlia, alla quale insieme al compagno Giovanni ha dato un nome particolare: Fortuna.

Pamela Petracolo ha dato come nome alla figlia il titolo della canzone di Lucio Dalla, molto significativa per la coppia. A 44 anni la showgirl diventa mamma per la terza volta e nel periodo più difficile: durante l’epidemia sanitaria di Covid-19. La donna ha raccontato di non aver avuto nessuno vicino nel momento del parto e del travaglio e ha raccontato quei momenti difficili sul suo profilo Instagram. Futura è nata lo scorso 7 dicembre all’ospedale Grassi di Ostia e nelle ore precedenti al parto, Pamela si è trovata sola in camera a lottare con i dolori lancinanti. Ad oggi, infatti, non è concesso a nessuno entrare nelle cliniche ospedaliere per assistere i pazienti.

Pamela Petrarolo e la difficile esperienza

Pamela Petrarolo è stata immortalata dalla cognata Marika in uno scatto rubato, mentre cercava di controllare la respirazione. La donna era in travaglio mentre la foto è stata scattata e stava soffrendo molto, anche psicologicamente, essendo da sola senza il suo compagno e gli affetti più cari. A complicare la situazione c’era anche la mascherina, che rendeva più difficoltosa la sua respirazione.

Pamela è stata forte ed ha descritto il suo ultimo parto come “un’esperienza indimenticabile“. La sua piccola è venuta alla luce tre ore dopo lo scatto “e posso dire con fermezza che ne è valsa la pena“, ha scritto su Instagram la donna. Il giorno dopo la nascita di Futura, l’ex ragazza di “Non è la Rai” ha reso noto di aver pubblicato un nuovo singolo musicale con il nome della figlia. La canzone è stata incisa prima del parto ed è dedicata alla sua bambina.