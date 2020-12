Oroscopo del giorno, sabato 12 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo oramai avvicinando alla metà di Dicembre. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 12 Dicembre 2020.

Il mese più scintillante dell’anno è oramai vicino alla metà dei suoi giorni. Che cosa avranno gli astri in sebo per noi? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuove occasioni e incontri fortunati sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 12 Dicembre 2020.

Sabato 12 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante le prossime ore sarebbe meglio rimandare tutte le questioni noiose alla prossima settimana. Il cielo oggi sarà sereno ma alcune nuvole sono all’orizzonte. Tenetevi pronti a qualche imprevisto che potrebbe innervosirvi.

Toro. Questa non è la giornata giusta per i colpi di testa. Cercate infatti di mantenere la calma e di contare fino a 100 prima di parlare e soprattutto agire. Nonostante questo, i tempi sono maturi per gli affari: buttatevi.

Gemelli. Nelle ultime ore qualche questione vi turberà più del dovuto. Il consiglio migliore è quello di non darci troppo peso e di affrontare il tutto con leggerezza. I tempi sono maturi per le scommesse, dunque fidatevi soltanto di voi stessi e del vostro istinto.

Cancro. Il weekend sarà per voi completamente in discesa. Le Stelle ed il Cielo saranno dalla vostra parte, dunque approfittatene per levarvi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa- Prestate attenzione però ai ritardi, potrebbero minare la vostra serenità.

Leone. Il passato oggi vi turberà molto più del previsto. Qualcuno molto probabilmente tornerà a bussare ad una porte che avevate deciso di chiudere molto tempo fa. Non lasciatevi prendere dalle ansie ed affrontate a testa alta la situazione.

Vergine. Il rimorso non è mai un sentimento positivo, dunque oggi fareste bene ad allontanarlo dalla vostra mente. Nonostante la malinconia, gli astri saranno dalla vostra parte durante la giornata, perciò tenete duro!

Bilancia. Durante la giornata di oggi farete scintille in ambito lavorativo. È il momento giusto per concludere trattative e lanciarsi nel mondo degli affari. Lasciare qualcosa al caso potrebbe essere la soluzione migliore: la Dea bendata sarà dalla vostra parte!

Scorpione.

Sagittario. È arrivato per voi il momento di tirare fuori gli artigli. Alcune questioni necessitano del vostro intervento e soprattutto del vostro carattere forte. Non fatevi prendere dal malumore e cercate di affrontare il tutto con più serenità possibile.

Capricorno. Molto probabilmente oggi avrete la testa completamente da tutt’altra parte. Estraniarsi un po’ dalla realtà non è sempre un cattivo segno, l’importante è però non dimenticarsi dei propri impegni e soprattutto delle persone care.

Aquario. Durante la giornata di oggi sarebbe meglio tenersi il più lontano possibile dalle liti, soprattutto se con i colleghi. Per quel che riguarda il lavoro, le prossime ore si prospettano decisamente stressanti. Potreste infatti non ottenere i riconoscimenti sperati.

Pesci. Le prossime ore si trascineranno dietro molta fortuna, dunque approfittatene! Affidatevi al caso e levate il freno a mano, tutto il Cielo è dalla vostra parte. Attenzione però a non trascurare gli amici: le conseguenze potrebbero minare al vostro buonumore.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.