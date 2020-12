Oggi in tv, anticipazioni di Uomini e Donne di venerdì 11 dicembre

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne: anticipazioni sulla puntata di oggi 11 dicembre del dating show.

Siamo giunti al venerdì e gli appassionati del dating show più longevo della televisione italiana dovranno accontentarsi di un ultimo appuntamento con ‘Uomini e Donne‘. Come accade spesso durante l’ultimo appuntamento settimanale, anche durante la puntata di oggi verrà dato spazio sia al Trono Classico che al Trono Over. Sono tanti ancora i nodi da sciogliere per i tronisti e gli spasimanti ed oggi c’è la possibilità di assistere ad un colpo di scena che in molti non si attendono.

La puntata del Trono Classico è tutta dedicata alla diciottenne tronista Sophie Codegoni. La bella biondina si è mostrata molto incerta su chi dei suoi spasimanti scegliere ed è l’unica ad avere ancora le idee poco chiare. Durante la puntata annuncerà di aver accettato il corteggiamento di Giorgio e di voler approfondire la conoscenza, un duro colpo per Matteo e Antonio.

Uomini e Donne, la scelta di Sophie e la polemica di Armando

Il fulcro dell’appuntamento è l’uscita esterna di Sophie con Matteo. Nel corso della puntata, infatti, verrà mostrata la serata romantica passata dai due giovani, durante la quale la tronista si è avvicinata molto a Matteo. Il corteggiatore le ha fatto vedere alcuni video familiari, permettendole di conoscere un lato sensibile che ha decisamente apprezzato. L’apertura a Giorgio e l’avvicinamento a Matteo, spingono a pensare che già oggi Sophie possa dire addio una volta per tutte ad Antonio.

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, l’attenzione sarà puntata tutta sul tronista Armando. L’uomo ha di recente sbugiardato Annalisa e confiderà di essere uscito in esterna con Lucrezia Comanducci. L’appuntamento, tuttavia, non è andato per il meglio, poiché il Cavaliere non ha apprezzato il comportamento della corteggiatrice. Verso fine puntata ci sarà spazio a delle critiche proprio nei confronti di Armando e del suo atteggiamento.

