Meghan Markle, la paura del principe Harry: “Voci di divorzio…”

Clamorose rivelazioni da parte della biografa reale Angela Levin. Rumors sul possibile divorzio tra Meghan Markle e il principe Harry

Ancora possibili novità clamorose per quanto riguarda la vita privata del principe Harry insieme alla moglie Meghan Markle. La biografa reale Angela Levin, ha svelato le novità ai microfoni di TalkRadio, definendo molto “forte e autoritario” il carattere della donna mettendo così in grossa preoccupazione il principe Harry. Così il secondogenito di Carlo e Diana è cambiato completamente andando via dalla Royal family dando le colpe alla moglie. Lui sarebbe molto terrorizzato dal carattere di Meg: così si spiega il suo imbarazzo davanti alla stampa durante gli incontri pubblici.

Meghan Markle, possibile divorzio con Harry?

La Levin, poi, ha rivelato altre novità davvero interessanti per quanto riguarda la vita privata del principe Harry: “Era grandissimo, ora è solo terrorizzato e spaventato ogni volta che parla. Sembra che avesse paura di essere rimproverato davanti a tutti da Meghan“. Nelle ultime settimane si era diffusa anche la voce di una possibile seconda gravidanza, ma sarebbero anche nati i primi rumors per un divorzio tra i due proprio per quest’aspetto.