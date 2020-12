Massimo Cacciari, la verità sul rapporto con la moglie di Berlusconi

Qual è la verità sulla storia tra Massimo Cacciari e Veronica Lario: il filosofo ha svelato la verità a Peter Gomez.

Da diverso tempo a questa parte circola la voce di una relazione tra Massimo Cacciari, filosofo spesso ospite di trasmissioni televisive, e Veronica Lario. Il gossip è nato quando Veronica stava ancora con Silvio Berlusconi, ma non ci sono mai state prove concrete per poter asserire che fosse più di una voce. Nel 2002 Berlusconi ci ha persino scherzato sopra: durante un incontro con l’allora premier danese Lars Rasmussen, disse: “Posso presentarlo a mia moglie: è più bello di Cacciari”.

L’ironia dell’ex Premier non ha fatto che alimentare la voce di corridoio, tanto che ancora oggi se si cerca su Google il nome del filosofo si trova l’associazione con l’ex moglie di Berlusconi e la storia della presunta relazione. Di recente Massimo Cacciari è stato messo di fronte a questa voce di corridoio. Ospite di Peter Gomez, a La Confessione, il filosofo ha chiarito una volta per tutte cosa c’è di vero in questa storia.

Massimo Cacciari, la verità sulla storia con Veronica Lario

Il conduttore chiede all’ospite come sia stato possibile che una fake news come questa possa aver preso piede fino a diventare consistente. A questa domanda Cacciari risponde con schiettezza e perentorietà: “Non ho la più pallida idea di come sia nata questa storia… sarà qualche ‘scimunito’ che, in un salotto vip, si è inventato la relazione tra me e Veronica Lario e ha propagato la voce. Io la signora Lario non l’ho neanche mai incontrata”.

Gomez a quel punto sottolinea come persino Berlusconi forse ci ha creduto e ricorda proprio l’episodio della battuta sul premier danese. Su quell’episodio Cacciari commenta in questo modo: “Si sarà divertito nel fare una battuta, oppure erano già anni che non frequentava più sua moglie”.

