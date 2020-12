Marta Losito: chi è la giovane influencer da 2 milioni di followers

Marta Losito è una giovanissima influencer di appena 16 anni, ma con più di 2 milioni di followers sui social. Cosa sappiamo di più su di lei?

Marta Losito è giovanissima, ha appena 16 anni ed è di Milano. Alla sua età ha già costruito un impero da 2 milioni di followers sui social. Ha tramutato la sua passione per il canto e per il ballo in un lavoro, diventando seguitissima su Musical.ly, l’app che si è trasformata in Tik Tok.

Marta Losito, chi è e cosa fa

Marta è nata il 6 ottobre 2003 a Milano, città in cui tuttoggi vive e studia. Fin da piccola ha sempre coltivato la passione per il ballo e il canto e ha deciso, nel 2018, di trasformare l’amore in un’occupazione quando ha aperto il suo profilo su Musical.ly, il social network che sarebbe poi diventato Tik Tok. Prima di sbarcare su Tik Tok, però, Marta aveva già un certo successo su Instagram, con centinaia di migliaia di followers anche lì, poi Youtube nel 2017.

La giovane ragazza all’inizio del suo percorso ha avuto i genitori contrari alla sua ascesa sul web: la mamma e il papà di Marta infatti erano preoccupati all’idea che sua figlia si esponesse su internet così tanto. Ma con il passare del tempo, la famiglia della giovane muser si è rassegnata e ha imparato a sostenerla in quella che fa.

Ma non solo web! Marta ha pubblicato anche due libri, nel 2019 e nel 2020: “#NONOSTANTE” e “C’è molto di più”. Inoltre ha collaborato con diversi famosi personaggi del web e muser, nonché con Gionny Scandal per il videoclip della sua canzone “Ti amo e ti odio“.

Per quanto riguarda la vita privata di Marta Losito, la ragazza al momento parrebbe essere single, dopo la rottura con Valerio Mazzei, altro famoso muser.