L’attore americano Tommy Lister è stato trovato morto nel suo appartamento: ancora sconosciute le cause del decesso.

Nella serata di ieri, due agenti di polizia si sono recati nell’appartamento dell’attore americano Tommy Lister a Marina del Rey, California, per un controllo. La polizia era stata allertata dalla manager dell’attore, la quale era preoccupata per il suo stato di salute poiché non riusciva a contattarlo da mercoledì. Quando sono entrati nell’appartamento, gli agenti lo hanno trovato riverso a terra e privo di vita. Attualmente le cause della morte dell’attore non sono note, ma è emerso ufficialmente che era stato contagiato dal Covid-19.

Proprio la manager dell’attore ha spiegato che da una settimana Tommy aveva sviluppato i sintomi della malattica causata dal virus. Dal controllo fatto in ospedale era stata confermata la positività al virus, ma solo negli ultimi giorni aveva sviluppato difficoltà respiratorie e necessitava di un controllo medico più serrato. L’agente ha spiegato: “Se n’era lamentato molto, ma era troppo debole per andare da un medico”.

Chi era Tommy Lister

Cindy Cowan, l’agente di Tommy, non si è soffermata ulteriormente sul malessere dell’assistito, attendendo che l’autopsia riveli la causa del decesso. La donna ha preferito concentrarsi sul ricordo della persona: “Era un gigante buono. Un uomo che è stato come un fratello per me per oltre 20 anni”. Il primo a commentare la sua scomparsa sui social è stato Ice Cube, suo compagno d’avventura a ‘Friday’: “Riposa in pace piccolo ‘Deebo’ Lister… Grazie per essere stato un ragazzo di cuore. Mi mancherai molto”.

Entrato a far parte del mondo dello spettacolo come Wrestler professionista nel 1989, Lister è stato il principale contendente di Hulk Hogan per anni con il personaggio Zeus. La notorietà raggiunta gli ha permesso di diventare un attore a tutti gli effetti. Nella sua carriera ha preso parte a Beverly Hills Cop e alle commedie Friday e Next Friday, con Ice-Cube.