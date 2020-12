Ludwig, Emily Pallini è la sua fidanzata? Ecco tutta la verità

Per tutta l’estate ci sono stati rumors sulla presunta relazione tra Ludwig e Emily Pallini. Sarà davvero così?

Non è strano che sui social nascano molti gossip e rumors su nuovi amori e coppie. Questo è anche il caso di Ludwig e della Pallini dato che ci sono stati molti gossip nei loro confronti.

I due sono apparsi sempre molto vicini e affiatati tanto che la loro relazione sembrava chiara a tutti. Fino ad ora però non c’era stata nessuna conferma o smentita dai diretti interessati.

Ludwig e Emily Pallini: cosa c’è stato tra i due

Una collaborazione o qualcosa di più? E’ questo che si sono chiesti i loro fan per tutta l’estate. Su TikTok sono apparsi spessi insieme e i loro atteggiamenti facevano intendere che ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia.

Tanti video condivisi, sguardi e sorrisi felici: sono questi i contenuti postati da entrambi. Allo stesso tempo molti fan di Emily Pallini sperano in un suo ritorno di fiamma con Michelangelo Vizzini, ex concorrente di Amici. Per quanto riguarda Ludwig la prima a parlare è proprio la Pallini che ha svelato la verità tra i due.

Le speranze dei rispettivi followers sono andate letteralmente in frantumi, ma nelle loro ipotesi c’era anche un fondo di verità. “No, io e Ludovico non siamo mai stati fidanzati, ci siamo frequentati ma la cosa non ha avuto seguito”. E’ così che la ragazza ha chiarito una volta per tutte la vicenda. “Decisamente non siamo fatti l’uno per l’altra. A volte bisogna percorrere la strada sbagliata per capire qual è quella giusta”, ha concluso dicendo nel suo post Instagram.

Le sue dichiarazioni hanno dato via a una serie di supposizioni sul perché la loro storia non abbia potuto funzionare. Molti puntano il dito contro alla differenza d’età: lui ha 28 anni e lei 18.Forse questo potrebbe aver influiti, ma non sembra che nessuno dei due sia intenzionato a sbilanciarsi ancora sulla questione.