Loredana Bertè, l’orrore: “Spinta da mio padre nella bara di mia sorella”

A distanza di tempo, Loredana Bertè torna a parlare della scomparsa di sua sorella Mia Martini e del loro violento padre, con un episodio drammatico.

A distanza di anni, Loredana Bertè torna sulla morte di Mia Martini. La sua amatissima sorella venne ritrovata priva di vita all’interno della sua casa a Cardano al Campo, in provincia di Varese. Era il 14 maggio 1995. La cantante si trovava in pigiama, a letto. Aveva 48 anni.

Su quell’episodio torna ora la Bertè, nel corso di una intervista concessa a ‘Nuovo Tv’. Lei traccia un profilo niente affatto positivo di quello che era suo padre. L’uomo aveva una indole violenta e la cantante lo conferma parlando di un episodio in cui lo vide massacrare di botte sua madre incinta. E poi Loredana racconta anche che, nelle ore successive alla scomparsa di Mia Martini, sempre suo padre la colpì con pugni e calci mentre i due si trovavano in obitorio. “Lui mi fece cadere nella bara dove c’era Mimì”. Mimì era il vezzeggiativo con il quale lei ed i più intimi chiamavano la Martini.

Loredana Bertè, il padre ‘avvisava’ quando c’era da picchiare qualcuno in famiglia

Il rapporto tra quell’uomo e le sue figlie è sempre stato controverso e contraddistinto da strappi netti come da riconciliazioni improvvise. Ma fanno scalpore le confessioni della 70enne Loredana Bertè. “Quando doveva picchiare qualcuno metteva su la musica di Beethoven”.

Tornando ai giorni nostri, lei si mostra ora in magnifica forma. In pochi mesi infatti l’artista originaria di Bagnara Calabra ha perso 12 chili, e ci svela come ha fatto. Questo traguardo è diventato possibile grazie ad una dieta basata principalmente su verdure. “Ne mangio sia di crude che grigliate”. Un percorso che si è reso necessario per prendere parte a ‘The Voice Senior’, il programma Rai la cui conduzione è affidata ad Antonella Clerici.