Laura Pausini, quanta tristezza: “Così non ce la faccio più” – FOTO

Da Laura Pausini giunge un post denso di nostalgia ed anche di tristezza. I suoi ammiratori la confortano e le fanno coraggio.

Mancano due settimane a Natale ma Laura Pausini già da diversi giorni sente l’atmosfera di festa. Ci sono diversi scatti recenti nei quali la cantante originaria di Faenza, in provincia di Ravenna, si fa vedere con un mood natalizio. Scatti tutti presenti sul suo seguitissimo profilo personale Instagram.

La 46enne romagnola poi fa vedere anche una immagine che risale ad un anno fa e che è fortemente incentrato sulla nostalgia. Un anno fa le cose in Italia e nel mondo erano molto diverse. Non c’era l’incubo pandemia. Le persone mai si sarebbero aspettate di dovere vivere con il costante e triste rischio di dovere stare in lockdown. E nessuno mai avrebbe pensato di dovere stare sempre alle prese con mascherine, distanziamento sociale e gel igienizzante.

Laura Pausini, quanta nostalgia verso la vita prima della pandemia

“Un anno fa ero in montagna. In mezzo alla neve con la mia famiglia e con Biagio e Paola, due amici che sono una famiglia”, scrive Laura Pausini. “È stata una vacanza veramente bellissima, che oggi mi sembra ancor di più un privilegio aver vissuto. Mi manca quel respiro a polmoni aperti, che capisci bene cosa vuol dire quando sei in mezzo alla natura. Mi manca molto la libertà di poter fare e di poter abbracciare, di correre verso un amico e dirgli ti voglio bene”.

“Mi manca lo svegliarmi e non dover pensare come fare a organizzare la mia giornata e il mio lavoro, che da quasi un anno svolgo come posso da casa mia, quando a casa mia non ci sono stata mai”.

“Questa foto sulla neve racchiude tutta la gioia e la libertà che la montagna mi ha insegnato e oggi mi sento un pò malinconica. Mi manca tutto…come manca a tutti voi”. Parole bellissime, che hanno riscontrato un grande successo tra i suoi followers e che lei ha rilasciato in occasione della Giornata Internazionale della Montagna.