Il Tre, chi è il rapper 23enne idolo dei giovanissimi: la sua storia

Guido Senia aka Il Tre è uno dei rapper più amati tra i giovani e i giovanissimi. Cosa sappiamo di più sul 23enne romano, cantante di “Te lo prometto”?

Romano, classe 1997, Guido Senia in arte Il Tre è un rapper amatissimo dai giovani e dai giovanissimi. Partito dal niente, negli ultimi anni si è guadagnato un posto d’onore tra le stelle nascenti dell’hip-hop italiano e ha scalato le classifiche estive con la sua “Te lo prometto”. Tutto quello che sappiamo sul 23enne che fa impazzire i ragazzi.

Il Tre, chi è il rapper romano

Il Tre, pseudonimo di Guido Senia, ha fatto il suo ingresso nel mondo della musica e del rap negli anni 2010 e si fa conoscere dal pubblico dopo la vincita di One Shot Game, un contest in cui ha affrontato centinaia di altri pretendenti. Quando era ancora un artista indipendente, nel 2018 ha pubblicato Cracovia Vol.2 raggiungendo 1 milione di stream, pur non avendo appoggio da major discografiche.

Ancora senza un contratto discografico, Il Tre ha pubblicato “Bella Guido”, il suo primo singolo ufficiale, sempre nel 2018 e il suo successo è stato inarrestabile e veloce. Riesce a farsi conoscere anche grazie alla sua partecipazione al format di Youtube Real Talk. Il video in questione raggiunge 3 milioni di visualizzazioni e il giovane rapper è sempre più conosciuto e amato.

Il Tre è finalmente riuscito a firmare per una grande etichetta discografica, la Atlantic, che appartiene alla Warner Music, sotto la quale lancia un brano che è stato una hit scala-classifiche di questa estate “Te lo prometto”.

Per quanto riguarda la vita privata di Guido, non si sa moltissimo su eventuali frequentazioni o amori in corso. Come molti suoi colleghi rapper, ha avuto un’infanzia difficile dalla quale è riuscito brillantemente a riscattarsi grazie alla passione per la musica che lo ha portato dov’è oggi.