Grande Fratello Vip, anticipazioni di stasera 11 dicembre: novità e colpi di scena

Questa sera, come ogni venerdì, ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip: anticipazioni, novità e colpi di scena.

Come ogni venerdì siamo giunti al consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip. A condurre le danze sarà sempre Alfonso Signorini a partire dalle 21.45, accompagnato in questa edizione da Antonella Elia e da Pupo. Il conduttore, con la complicità degli autori, ha preparato per questa sera delle novità e delle sorprese per alcuni dei concorrenti, specialmente per quelli in nomination.

Il clou della serata sarà rappresentato infatti dalla decisione emersa dal televoto. In nomination questa settimana ci sono Andrea Zelletta, Selvaggia Roma, Stefania Orlando e Giacomo Urtis. Tra i quattro non c’è un vero e proprio favorito, il che spiega come mai ad ora i risultati del televoto non indichino chiaramente chi è candidato a lasciare il programma prima di Natale. Tuttavia, bisogna ammettere, anche quando i risultati parziali davano avvantaggiato qualcuno non sono mancate le sorprese.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: novità e sorprese

Sebbene alcune delle sorprese pensate per la puntata di questa sera non siano emerse, ci sono comunque delle anticipazioni note. Per chiunque non volesse rovinarsi la sorpresa, dunque, è giunto il momento di fermarsi. La prima delle novità per i concorrenti riguarda l’ingresso nella casa di altri tre Vip. L’inserimento di nuovi personaggi è d’obbligo per movimentare gli equilibri della casa e dare al pubblico qualcosa di nuovo da vedere, visto che il programma durerà fino a febbraio.

A varcare l’iconica porta rossa questa sera saranno: Filippo Nardi – ex concorrente del reality – Sonia Lorenzini – Ex tronista di Uomini e Donne – e la famosissima Showgirl Samantha De Grenet. Per quanto riguarda le sorprese in serbo per i 4 nominati, è emersa al momento quella per Andrea Zelletta. Pare infatti che per lui è prevista una visita molto gradita: non è dato sapere di chi si tratti, ma secondo i rumor potrebbe trattarsi di una tra la madre e la sorella.

