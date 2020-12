Grande Fratello, Dayane Mello attacca Adua: lite furiosa

Ancora una volta nella casa del Grande Fratello non si placano le polemiche. Dayane Mello e Adua Del Vasco hanno discusso in modo animato: per quale motivo?

Ancora una lite furiosa nella casa del Grande Fratello con protagoniste Dayane Mello e Auda Del Vesco. La modella brasiliana si è arrabbiata improvvisamente dopo che l’attrice ha pronunciato alcune frasi che non sono state gradite.

Grande Fratello, cos’è successo tra Dayane Mello e Adua?

Così nella casa tutti ipotizzano che Dayane possa influenzare e manipolare Adua, che per certi versi ha anche confermato questa dinamica: “Non ho detto che mi hai manipolato. Ho detto che ho assorbito alcune tue parole”. E così la Mello, dopo aver sentito le sue parole, è diventata una furia: “Che caz*** fai? Io sono così, non mi importa se mi votano tutti”. Successivamente sono intervenute anche Giulia Salemi e Selvaggia Roma che hanno così cercato di farla ragionare: “Alcune volte sei troppo imperativa e rischi di essere fraintesa”. Nelle scorse ore la stessa modella sudamericana ha speso parole poco carine nei confronti di Stefania Orlando: “Mi infastidisce il suo atteggiamento, sono mesi che non ha il coraggio di verire a dirmi le cose come stanno”