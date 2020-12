Gigi D’Alessio, l’appello per Telethon: “Siamo fortunati”

Dopo l’addio con l’ex Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio si è subito a capofitto sul suo lavoro: le novità tra The Voice Senior e Telehon

Ancora protagonista in tv. Gigi D’Alessio, celebre cantante del panorama nazionale, è tornato in televisione diventando giudice di The Voice Senior insieme a Clementino, Loredana Bertè e, infine, Albano e Jasmine Carrisi. Inoltre, sabato 12 dicembre a partire dalle 20.35 condurrà su RaiUno la maratona Telethon intitolata “Festa di Natale” in compagnia di Serena Rossi. Ai microfoni di DiPiùTv ha rivelato il suo punto di vista: “Non possiamo tirarci indietro. A volte basta un sorriso, a volte di più. Io sono fortunato perché posso aiutare economicamente”. Saranno protagonisti tanti artisti come Nek, Paola Cortellesi, Paolo Belli, Rocío Muñoz Morales, già Ambasciatrici di missione Telethon, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Serena Bortone, Vittoria Puccini, Stefano Fresi, Enrico Ruggeri. Infine, ci saranno anche Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.

Leggi anche —> Anna Tatangelo, la sfida tra gli ex con Gigi D’Alessio finisce in diretta tv

Leggi anche —> Gigi D’Alessio, chi è la nuova fidanzata: dimentica Anna Tatangelo, ma è uguale a lei

Gigi D’Alessio, sabato 12 dicembre per Telethon

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Così lo stesso cantante napoletano ha aggiunto altre dichiarazioni interessanti: “Sono felice di poter dare una mano. Da quando ho iniziato a cantare non mi sono mai tirato indietro quando mi chiedevano di raccogliere fondi a favore della ricerca”. Ai microfoni di DiPiùTv D’Alessio ha, infine, svelato: “Siamo fortunati. A volte non ci rendiamo conto che abbiamo la possibilità di avere anche un solo pasto caldo”.