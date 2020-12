Gianni Morandi compie 76 anni: caduta e risalita del grande cantante

Gianni Morandi compie oggi 76 anni, ripercorriamo la lunghissima carriera costellata di successi e contrassegnata da alti e bassi.

Bologna e l’Italia intera oggi celebrano il compleanno di Gianni Morandi, l’eterno ragazzo che ha conquistato i cuori di milioni di italiane negli anni’60 è stato all’apice del successo per decenni e ancora oggi può godere di una fama da superstar. Il cantante emiliano oggi compie 76 anni e può vantare un’intera vita tra palcoscenici, piazze, televisione e set cinematografici.

La sua carriera comincia in giovanissima età, a soli 18 anni, nel 1962 esordisce in campo discografico con la sua prima canzone ‘Andavo a cento all’ora‘, una vera e propria hit che lo fa conoscere in tutta Italia e che oggi è un classico della musica leggera italiana. Lo stesso anno incide una delle sue canzoni più famose: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Due anni più tardi partecipa e vince il Cantagiro con ‘In ginocchio da te’. Lo stesso anno incide ‘Non son degno di te’, canzone con la quale vince il neonato ‘Festival delle Rose’. Nello stesso periodo incide ‘La Fisarmonica’ e ‘Se non avessi più te’, brani che hanno un successo tale da convincere i produttori cinematografici a girare delle pellicole ispirate alle canzoni (pratica molto in voga in quel periodo).

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gianni Morandi, la caduta e la rinascita

Alla fine degli anni ’60 Gianni Morandi era una star conosciuta in Italia e nel Mondo, il suo successo sembrava inarrestabile ed è continuato sino al decennio successivo, quando alla carriera musicale Gianni ha affiancato anche quella televisiva. Con l’inizio degli anni’80, però, le sue quotazioni sono cominciate a scendere ed alla fine di quel decennio sembrava che il talentuoso artista bolognese fosse caduto nel dimenticatoio. Lui stesso qualche tempo fa ha ammesso: “Forse non avrei avuto una carriera così lunga se non avessi avuto quegli 8-10 anni di interruzione forte, che mi hanno fatto crescere, maturare e imparare altro”.

Leggi anche ->Gianni Morandi, la confessione del dramma personale: “Ho toccato il fondo”

In quel periodo il cantante ha sofferto molto, ma alla fine è riuscito ad utilizzare quelle difficoltà per innovare il suo stile e presentarsi con un album più al passo con i tempi. Nel 1992, infatti, è uscito il singolo ‘Banane e Lamponi‘, un brano che ha spopolato e che gli ha permesso di tornare al vertice della classifica discografica. Il singolo lo rilancia e gli permette di tornare in auge per la partecipazione al Festival di Sanremo e quella al Festivalbar degli anni successivi. Nel 1999 gli viene concessa la possibilità di condurre un programma in prima serata su Rai 1 – C’era un ragazzo- trasmissione per la quale riscuote un grande successo e vince anche dei premi per la regia.