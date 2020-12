Giacomo Urtis, la verità sul cambio di sesso: “Concederò la mia verginità”

Giacomo Urtis, tra gli ospiti del GF Vip, ha dichiarato di voler cambiare sesso, diventando una ermafrodita.

Il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis è entrato da poche settimane nella Casa del “Grande Fratello Vip” come ospite con una missione segreta, ovvero svelare alcuni segreti piccanti dei Vip nel bunker di Cinecittà.

Da Dagospia, il magazine di Roberto D’Agostino, è arrivato uno scoop sul chirurgo dei vip fornito da Alberto Dandolo. Giacomo Urtis ha scelto di completare la sua transizione di sesso, coronando il suo sogno di diventare una ermafrodita con una vagina, un piccolo pene e tratti somatici delle donne nord coreane. Lo stesso Urtis in merito aveva dichiarato che “sarò una ermafrodita elegante e discreta. Non diventerò mai come certe persone, un fenomeno da baraccone“. La sua vena polemica è stata interpretata come una chiara frecciatina all’ex Rodrigo Alves, oggi diventata una donna con il nome di Roddy.

LEGGI ANCHE -> Giacomo Urtis, durissimo attacco contro Elisabetta Gregoraci

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis vittima di un terribile scherzo | VIDEO

Giacomo Urtis, pronto al cambio sesso

Tempo fa il chirurgo estetico Giacomo Urtis e l’ex Ken Umano avevano un rapporto molto stretto, ma poi qualcosa è andato male e, come raccontato da Dagospia, potrebbe avere a che fare con la transizione di Rodrigo Alves. Secondo Alberto Dandolo, il partecipante del “Grande Fratello Vip” “non ha gradito le ultime trasformazioni estetiche dell’amica, fresca di una sesta di seno e di labbra talmente gonfie da richiedere un permesso di occupazione di suolo pubblico“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Non si conosce in che rapporti siano rimasti Roddy e Giacomo Urtis oggi, ma il chirurgo estetico ha descritto in dettaglio il suo percorso verso la transizione: “In questo periodo cucino tutti i giorni salmone perché mi rimanda al profumo della patatina e passo le notti a pettinare le mie parrucche. Mi manca la gioia del sesso“. Il chirurgo dei vip ha proseguito raccontando cosa vuole fare con la sua verginità: “La mia verginità vaginale la regalerò ovviamente a un uomo che mi possiederà in una città segreta al confine tra le due Coree!“.