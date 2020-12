GF Vip, scherzo a Cristiano Malgioglio: “Come ti permetti sotto le lenzuola”

Cristiano Malgioglio è stato preso di mira questo pomeriggio dai coinquilini: il cantante è stato vittima di uno scherzo piccante.

Tra le new entry delle ultime settimane, Cristiano Malgioglio è stato sicuramente il concorrente che ha avuto maggiore impatto sulle dinamiche casalinghe. Il cantante, già abituato al contesto Grande Fratello (è stato concorrente e commentatore), non ha avuto bisogno di ambientamento per mostrarsi in tutto il suo esuberante carattere. Proprio la sua disponibilità a mettersi in gioco ha fatto sì che gli altri interagissero subito con lui.

Oggi pomeriggio l’artista siciliano si è prodotto nella veste di cuoco della casa. Entrato in cucina per preparare un dolce per i coinquilini, però, è stato attirato in un tiro mancino. Ad organizzare lo scherzo sono stati Andrea, Pierpaolo e Giacomo. Questi ultimi si sono spogliati e messi sotto le coperte del letto di Cristiano fingendo di avere un attimo d’intimità. Nel frattempo Andrea lo è andato a chiamare pera fargli vedere la scena.

Cristiano Malgioglio: “Come ti permetti sotto le lenzuola, lascialo”

Appena entrato in stanza, Cristiano ha guardato sotto le coperte con occhi stupiti ed ha visto che nel letto c’era Pierpaolo. A quel punto ha preso una ciabatta ed ha cominciato ad agitarla nervosamente sopra la testa del modello, intimandogli: “Alzati immediatamente”. A quel punto i due si alzano di corsa dal letto, Pierpaolo scappa di corsa dalla stanza e grida: “Posso spiegarti tutto! Gli stavo facendo la manicure giuro!”.

Cristiano divertito lo insegue e gli urla: “Come ti permetti sotto le coperte!”, poi si ferma e commenta: “Siete scandalosi!”. Gli altri tra il basito ed il divertito osservano la scena tra il salone e il corridoio che porta alle camere da letto. L’unica a commentare e Stefania Orlando: “Hai fatto bene a riprenderlo, non ti puoi distrarre un attimo”. A questa frase, ironicamente Malgioglio risponde: “Pensa se avevo la scarpa col tacco cosa gli facevo”, scatenando l’ilarità di tutti i presenti.

