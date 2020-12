Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, il segreto del loro matrimonio

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini stanno insieme da 17 anni. Qual è il segreto della coppia più invidiata dello spettacolo?

Tra le coppie più invidiate del mondo dello spettacolo, sicuramente ci sono Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Sempre discreti e lontani da gossip e chiacchiere, il matrimonio felice tra i due conduttori sempre andare a gonfie vele da 17 anni. Qual è il loro segreto?

Il matrimonio felice di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini

L’invidiata storia d’amore tra l’ex gieffino Flavio Montrucchio e la conduttrice Alessia Mancini va avanti da ormai quasi 20 anni e tutti si chiedono quale sia il segreto di un matrimonio così duraturo e felice. La coppia, che ha avuto due figlie Mia e Orlando, non ha mai amato troppo il gossip e ha sempre tenuto la sfera intima lontano dai riflettori, per quanto possibile.

I due si sono conosciuti per caso, 18 anni fa, ed è stato amore a prima vista. Un vero e proprio colpo di fulmine, raccontato con parole dolci dallo stesso Montecchio: “Alessia mi ha fatto un po’ penare, ma io ero innamoratissimo, l’avrei sposata subito. Si è vero, le ho regalato un mazzo di cento rose rosse, ma quando si è innamorati si donerebbe tutto, pure quello che non si ha.”

La nascita di Mia, la prima figlia, è stata sicuramente una grandissima emozione per Flavio e Alessia che, nonostante il tempo, continuano ad amarsi come il primo giorno. “Quando è nata Mia non ero pronto, ma forse non lo si è mai, con Orlando invece ero più preparato. Da quel giorno la nostra vita è cambiata in meglio, è stato un ulteriore collante nel nostro rapporto, che era già bellissimo. Mia adesso ha 12 anni, sto prendendo coscienza del fatto che sta crescendo e a volte è complicato.” queste le parole di Montrucchio, sulla nascita della bambina.

Il segreto del duratura rapporto tra Flavio e Alessia sembra proprio essere, semplicemente, l’amore. Un grande amore che non si è mai spento, per l’altro e per i figli e il rispetto dei reciproci spazi e le reciproche emozioni.