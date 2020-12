Filippo Nardi, rissa sfiorata con Robbie Williams: il motivo in tv

Il cantante Robbie Williams sul punto di alzare le mani contro Filippo Nardi. La motivazione viene svelata a ‘Mattino Cinque’.

Oggi è il giorno di Filippo Nardi al ‘Grande Fratello Vip 2020‘ . Lui, assieme a Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, farà il suo ingresso all’interno della casa. E questi nuovi ingressi fanno parte dei rinnovati piani della produzione per tenere alto l’interesse sul reality show.

Infatti la data di fine trasmissioni è stata allungata fino al prossimo 15 febbraio 2021. C’è quindi da fare in modo di creare nuovi elementi per intrattenere il pubblico. Proprio in relazione al ‘Conte’ Filippo Nardi (che in realtà conte non è affatto, con il Libro d’Oro della Nobiltà Italiana e l’Annuario della Nobiltà Italiana che hanno smentito il fatto che lui abbia del ‘sangue blu’, n.d.r.) ha svelato un curioso retroscena Biagio D’Anelli. Come al solito, in ‘Mattino 5’ si è parlato anche di Grande Fratello Vip 2020. E D’Anelli rappresenta una presenza fissa in questi momenti.

Filippo Nardi, perché Robbie Williams voleva aggredirlo

Il pugliese ha rivelato che nel 2003 Robbie Williams era sul punto di aggredire lo stesso Filippo Nardi. Accadde in un dietro le quinte del Festivalbar di quell’anno. In tale circostanza Nardi rivestiva il ruolo di inviato nel retropalco ed aveva il compito di intercettare i vari cantanti. “Si scoprì che entrambi avevano frequentando la stessa ragazza. Lei e Filippo si lasciarono e la donna si mise col cantante. Se non fossero intervenute altre persone sarebbe finita male”.

La tipa in questione è Jacqueline Hamilton-Smith, che farebbe parte di una sfilza niente male di fidanzate illustri di Filippo. Il 51enne nato a Londra e che porta in dote un accento britannico molto marcato nel suo italiano, ha difatti una fama da tombeur de femmes. Attualmente lui lavora come affermato dj.