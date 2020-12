Elisabetta Gregoraci, ritorno a casa amaro: la famiglia le si rivolta contro

Elisabetta Gregoraci, dopo l’abbandono al GF Vip, ha avuto un ritorno a casa piuttosto amaro ed ha raccontata di essere rimasta molto delusa.

Elisabetta Gregoraci si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo“, dopo aver scelto di uscire dalla Casa del “Grande Fratello Vip” per poter passare le vacanze di Natale con il figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci ha sentito il bisogno di lasciare il bunker di Cinecittà per tornare dal suo bambino, Nathan Falco. Come ha raccontato nello studio di “Verissimo“, sembra che suo figlio abbia sentito molto la sua mancanza e abbia provato gelosia nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Nonostante la showgirl calabrese abbia ammesso che per loro “era una cosa naturale” abbracciarsi spesso, si è resa conto che dal di fuori, sicuramente, sembrava “molto di più“. La showgirl ha anche rivelato quali sono state le prime parole che si è scambiata con l’ex marito Flavio Briatore. Quando è tornata a casa, l’imprenditore le ha detto che è stata coraggiosa. Anche se, da come ha ammesso alla conduttrice Silvia Toffanin, gli hanno dato fastidio molte cose e “mi ha anche sgridata“.

Elisabetta Gregoraci e l’amara delusione

L’ex moglie di Flavio Briatore ha ammesso che l’imprenditore non ha apprezzato l’essere stato messo in mezzo alle discussioni e sembra che questo sia stato il motivo dei suoi rimproveri. Elisabetta Gregoraci ha poi rivelato cosa ne pensa del futuro con Pierpaolo Pretelli. Secondo la showgirl la loro è “solo un’amicizia“, nonostante l’ex Velino sia stato molto importante per lei.

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” lei e Pretelli avevano trovato la loro comfort zone, ma per Elisabetta Gregoraci quello non era il posto giusto per iniziare una relazione e, inoltre, non si è mai sentita di andare avanti con l’ex Velino. La showgirl ha rivelato, inoltre, di essere rimasta delusa dal comportamento di alcune sue amiche, che avrebbero parlato male di lei quando non c’era per potersi difendere. La calabrese ha pianto molto e si è sentita crollare il mondo addosso ed ha dichiarato di aver messo le cose in mano degli avvocati, in quanto è stata calunniata.