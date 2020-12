Elio, il lutto del cantante: “Un amico portato via dal Coronavirus”

Il dramma di Elio, il lutto del cantante per la morte di Lucio Moderato: “Un amico portato via dal Coronavirus”.

Si è spento a causa del Coronavirus Lucio Moderato, direttore dei Servizi Innovativi per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia di Varese. L’uomo aveva da poco inaugurato degli appartamenti dedicati ai genitori che hanno appena scoperto l’autismo dei figli. “Grazie Lucio per quello che hai fatto e per come lo hai fatto”, il messaggio della fondazione, che ha annunciato la morte.

Grande il dolore per il dirigente medico, che da sempre portava avanti una battaglia al fianco delle famiglie con figli autistici. Proprio in questo aveva trovato grande sostegno da Stefano Belisari, il cantante a tutti noto come Elio, leader della band rock demenziale Elio e le Storie Tese.

Chi era Lucio Moderato, il ricordo di Elio

Il cantante ha voluto ricordare l’amico su Instagram con un lungo messaggio: “Il Covid è maledetto e fa danni gravissimi, incalcolabili. Ieri mattina si è portato via anche il grande Lucio Moderato, un gigante, generoso, coraggioso, buono, sempre in prima linea, una luce nel buio della disperazione di tanti. Una morte stupida e evitabile, che mi riempie di tristezza”.

Quindi ricorda che questa morte è soprattutto “una tragedia per le migliaia di persone, genitori e figli, che vedevano in lui la possibilità di una vita degna di questo nome grazie alla sua visione lucida e sempre in anticipo sui tempi”. Elio ricorda Lucio Moderato come “esempio di determinazione, tenacia e volontà, lui che aveva sconfitto la sua disabilità e che ora si batteva per quella degli altri, anche di fronte alle sabbie mobili della politica ignorante e incurante. La sua morte è un’ingiustizia enorme, per lui e per noi”.