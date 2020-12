Diletta Leotta studia da attrice: “Mi preparo duramente” – FOTO

La giornalista e inviata DAZN Diletta Leotta studia da attrice, la foto su Instagram scatena i fan: “Mi preparo duramente”.

Ormai è noto da qualche settimana: sarà Diletta Leotta la protagonista femminile del prossimo film di Alessandro Siani, in uscita a Natale 2021. Questo dovrebbe essere per lei il primo vero ruolo da protagonista, dopo la parte ottenuta in “7 ore per farti innamorare”, opera prima di Giampaolo Morelli, il ‘Coliandro’ della tv italiana.

Il progetto è top secret, ma poiché due indizi fanno una prova sembra scontato che sarà proprio la giornalista e inviata di DAZN la partner del nuovo film di Siani, che segue ‘Il giorno più bello del mondo’. Ma i fan della boombastica influencer, amatissima dal pubblico, dovranno attendere: la pellicola dovrebbe andare in sala tra circa un anno.

Parla Diletta Leotta: la foto in cui studia il copione

Lei intanto si fa fotografare sul divano di casa mentre studia da attrice. Posa inedita e occhialuta, a piedi scalzi Diletta Leotta è intenta a preparare la parte. Scrive infatti: “Mi preparo sempre duramente per un nuovo lavoro e passo ore sui copioni a studiare. A volte concentrarsi non è facile, ma farlo su un divano comodo e accogliente aiuta”. Inutile dire che la foto ha fatto subito il pieno di like ma non solo.

In tanti si “lamentano” sostenendo che questa foto della bella giornalista li distrarrebbe da quello che stanno facendo. Si tratta ovviamente di lamentele ironiche e qualcuno constata: “Immagina concentrarci noi nel fare la formazione dopo aver visto questa foto”. Stasera infatti è già tempo di fantacalcio: tra poco meno di un’ora c’è il calcio di inizio dell’anticipo tra Sassuolo e Benevento.