Coronavirus 11 dicembre: salgono i nuovi casi, scendono i decessi

Allerta Coronavirus oggi 11 dicembre in Italia: salgono i nuovi casi, scendono i decessi, qual è la situazione aggiornata.

18.727 nuovi casi in Italia e altri 761 morti: questo il bilancio di oggi 11 dicembre per quanto concerne l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Ieri erano stati 16.999 nuovi contagi, 887 morti, quindi aumentano i nuovi casi e scendono i decessi. 190mila i tamponi effettuati, quasi 20mila in più rispetto a ieri.

Leggi anche –> Festa vietata, studenti stranieri fuggono all’arrivo della polizia

Per quanto riguarda gli attualmente positivi, in questi ultimi giorni si registra un’importante discesa. Sono scesi ieri sotto quota 700mila e oggi calano di 7-8mila altre persone. In generale oggi respirano gli ospedali: sono stati liberati altri 526 posti letto nei reparti Covid e 26 in terapia intensiva, poco più di 200 i nuovi ricoveri.

Leggi anche –> Vaccino Covid Lombardia, prime dosi in arrivo già a gennaio: la data

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus Italia oggi 11 dicembre: la situazione

Il tasso di positività resta praticamente invariato, passando dal 9,9% al 9,8%. Inoltre, è anche oggi il Veneto la Regione che registra più casi di nuovi positivi, sebbene siano calati: 3.833 nuovi contagi con 108 morti, dice il bollettino odierno. Risalgono i casi in Lombardia, 2.938 nuovi contagi, 132 morti, ma 15 in meno i ricoveri in terapia intensiva. 1.813 i nuovi casi in Puglia, che sale sul “podio” per numero di nuovi casi, mentre risale sopra mille casi il Piemonte: è oggi quarto con 1.553 nuovi contagi, 97 morti.

Lieve calo di casi e tamponi in Emilia Romagna e Lazio, superate dai 1.340 nuovi casi della Campania, mentre scende di pochissimo sotto i mille nuovi casi la Sicilia. Evidente la risalita di contagi, legata a un aumento netto dei tamponi, sia in Toscana che nelle Marche. Netto l’aumento anche del Friuli Venezia Giulia: 843 nuovi contagi. Sotto quota cento ci sono oggi sono Molise e Valle d’Aosta, con quest’ultima che ne conta appena 11.