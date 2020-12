By

L’ultima chemio per il giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, che ha mostrato tutta la sua preoccupazione sul profilo Instagram

Ancora un annuncio in cui ha mostrato tutta la sua paura. Il giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, ha svelato sui social la sua voglia di combattere: “SPA DAY .. l’ultimo chemio del 2020. Riprendo 4 Gennaio 2021. Un piccolo pausa ci vuole ogni tanto. Domani altri analisi, e altro che non vi spiego finche non è fatto a S.Andrea. Spero bene. Buona notte”.

Nei giorni scorsi ad “Oggi è un altro giorno” ai microfoni di Serena Bortone si è raccontata: “Sono cinque anni che lotto. Sono forte ma spero che un giorno i medici mi dicano che ho finito le cure”. Così la sua voglia di combattere è così grande che cercherà in tutti i modi di completare nel migliore dei modi il suo percorso.

Carolyn Smith, il suo racconto sulla vita privata

Successivamente la stessa Carolyn ha parlato anche di un altro aspetto importantissimo della sua sfera personale: “La maternità mi è mancata fino ai 40 anni, ero disposta a mollare tutto il mio lavoro. Però i figli non sono arrivati e piangevo ogni mese”. Infine, ha concluso: “Poi la nonna di Tino mi ha detto: ‘Guarda tutti i tuoi ragazzi’. E ho capito di avere tantissimi figli in giro per il mondo, tutti coloro ai quali ho insegnato a ballare”.