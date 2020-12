Lui beve troppo, moglie mette lassativi nelle sue birre: finisce malissimo

I lassativi nelle birre erano l’ultima carta da giocare per una donna alle prese con un marito con il vizio degli alcolici.

La dipendenza dagli alcolici di suo marito era diventato un vero e proprio incubo. E come si dice, a mali estremi estremi rimedi. Una donna ha cercato di far togliere il vizio di bere al proprio coniuge concependo un piano almeno sulla carta astuto. Lei non ne poteva proprio più di vedere l’uomo tracannare birra in particolare, a tutte le ore del giorno, ogni giornata.

E così ha provato a fargli credere che fosse allergico proprio alla birra. Per farlo, la donna ha diluito i suoi alcolici con dell’estratto di prugna e dell’olio di ricino. Si tratta di sostanze naturali capaci di fare da lassativi naturali. Non sarebbe dovuto accadere niente di eccezionale, a parte un previsto fastidio all’apparato digestivo. Invece non è andata proprio benissimo. E pensare che la diabolica moglie si era pure prodigata nel raccogliere delle informazioni, proprio per non sbagliare niente. La coppia è composta da due giovani, che risultano avere poco meno di 30 anni. I due coniugi sono Michelle e Josè e vivono a Sinaloa, in Messico.

Lassativi nella birra, la moglie ammette tutto

Per fare allontanare ogni sospetto, la donna portava sempre una birra – corretta di nascosto con i lassativi – al marito. Il suo scopo era causargli un effetto lento e non pesante. Al sorgere dei primi effetti imprevisti, la donna gli ha subito fatto notare che era un chiaro segno di allergia alla birra. Ma suo marito ha posto rimedio con delle pillole digestive. Questo ha persuaso la moglie esasperata ad aumentare le dosi di lassativi.

Con il risultato che ha presto provocato una pesante disidratazione in Josè, tale da dover fare ricorso ad un ricovero in ospedale. Suo marito non sospettava niente ed ai medici ha detto che berne gli aveva causato anche delle bruciature tali da rendergli doloroso persino il sedersi. Alla fine sua moglie ha confessato tutto ma la cosa le è costata una incriminazione formale con tanto di avviso di comparizione in tribunale.