Barbara D’Urso, Striscia la Notizia la smaschera: “Ma che bugiarda”

Attacco frontale di ‘Striscia la Notizia’ a Barbara D’Urso. Il programma condotto dal duo Greggio-Iacchetti accusa la conduttrice tv.

Da ‘Striscia la Notizia‘ arriva una punzecchiatura rivolta a Barbara D’Urso. L’irriverente telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci sottolinea una affermazione fatta dalla conduttrice di ‘Pomeriggio 5’ all’interno della sua trasmissione quotidiana.

La 63enne napoletana afferma “Io non mangio carne”. E fin qui tutto bene. Lei lo ha detto nel corso della puntata di giovedì 10 dicembre 2020. Ma poi la stessa ‘Striscia la Notizia’ fa vedere una immagine che inchioda ‘Carmelita’ e svela quella che è una cosa non corrispondente al vero da lei sostenuta. “Di carne ne mangia eccome. E la cucina pure”. Infatti ‘Lady Cologno’ viene mostrata nell’atto di preparare degli involtini, tra l’altro dall’aspetto davvero invitante. Il tutto avviene nel corso di una storia postata sul suo profilo personale Instagram.

Barbara D’Urso, la politica ed un fidanzato nel futuro

Non è la prima volta che avviene qualcosa del genere da parte di ‘Striscia la Notizia’. Che spesso ha sottolineato alcuni aspetti ritenuti controversi anche di programmi della stessa Canale 5, come le diverse edizioni dei tanti reality show mandati in onda dalla rete ammiraglia di Mediaset. Ma questo atteggiamento viene visto con occhio critico dai detrattori di Striscia. Che riceve delle accuse sul fatto di montare dei casi al solo scopo di suscitare curiosità e ‘pubblicizzare’ in questo modo i programmi contestati.

Invogliano in tale modo i telespettatori a seguirli. Ritornando a Barbara D’Urso, lei qualche giorno fa ha rilasciato una intervista con diversi contenuti interessanti al suo interno. La presentatrice televisiva ha parlato della voglia di cimentarsi con la politica (“Me lo hanno chiesto tante volte ed accetterò”, n.d.r.). E ha svelato anche di avere tanti corteggiatori. Cosa che presto la porterà a cambiare la propria situazione sentimentale.