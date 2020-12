Barbara D’Urso: “Ora scendo in politica, presto avrò un fidanzato”

Da Barbara D’Urso arrivano diverse rivelazioni che riguardano la sua immagine pubblica e la sua vita privata: “Presto in politica e con un partner”.

Si è raccontata come mai fatto prima, Barbara D’Urso. La sua intervista concessa al settimanale ‘Oggi’ ci mostra la celebre conduttrice tv per quello che è veramente. E lei ammette che è pronta anche a scendere in politica. “Sapete quante volte me lo hanno chiesto? Mille. Ed allora lo farò. Sono pronta”. La 63enne originaria di Napoli rivela anche che, da ragazza, votava per il Partito Comunista. “Ero apertamente di sinistra ed anche oggi continuo ad essere dalla parte del popolo”.

Ma le priorità ad oggi sono altre. Oltre alla condizione di ‘Live – Non è la D’Urso’, che anche in questa edizione ha macinato ascolti soddisfacenti, lei si divide anche nella conduzione di ‘Pomeriggio 5’ e di ‘Domenica Live’. E non è tutto. Presto dovremmo rivedere anche ‘La Dottoressa Giò’, famoso personaggio al quale Barbara D’Urso presta il suo volto. La napoletana dice di avere ricevuto un copione capace di accendere enorme entusiasmo in lei. Al punto da farle venire tanta voglia di tornare a recitare sul set.

Barbara D’Urso, presto non sarà più single: “Ho tanti corteggiatori”