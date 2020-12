Wanda Nara oggi compie 34 anni, l’avete mai vista da bambina?

Oggi Wanda Nara compie gli anni. Chissà come sceglierà di passare questo giorno speciale. Intanto, ripercorriamo insieme la sua infanzia.

L’argentina è nata il 10 dicembre 1986. La donna non è solo una modella showgirl, ma è anche una procuratrice sportiva di successo.

Proprio per la sua passione per il calcio è stata anche ospite in diverse trasmissioni sportive, ma i suoi interessi eclettici l’hanno anche portata ad essere opinionista per il Grande Fratello. Scopriamo meglio chi è.

Wanda Nara: dall’Argentina con furore

La 34enne nasce a Buenos Aires e a soli 4 anni è giù un’appassionata del mondo dello spettacolo e della monda. Negli anni partecipa a molte sfilate, diventando sempre più popolare tanto da essere ospite in molte trasmissioni televisive.

Oltre ai successi televisivi, anche in amore ha avuto molte soddisfazioni. Wanda è infatti stata sposta con il calciatore Maxi Lopez e dal loro amore sono nati ben tre figli. Sarà proprio grazie al calciatore che arriverà in Italia dato che nel 2010 Lopez è tesserato dal Catania. Sfortunatamente tra i due l’amore finisce presto e nel 2014 la donna si sposerà con Mauro Icardi. I due hanno due figli e Wada Nara diventa anche la sua procuratrice sportiva. A causa di queste vicende amorose, la coppia è stata al centro di molti gossip, ma neanche all’interno della famiglia scorre buon sangue. Infatti, Wanda non va molto d’accordo con Ivana Icardi, sorella del calciatore. Le due hanno discusso molte volte anche in televisione.

Sempre a proposito di sorelle, non tutti conoscono la sorella di Wanda, Zaira Nara. Lei è rimasta in Argentina dove lavora come modella e conduttrice televisiva. Su Instagram ha moltissimi follower che le fanno sempre molti complimenti e non mancano di creare un po’ di competizione con la sorella. Dato che oggi è il giorno speciale di sua sorella Wanda, tutti si chiedono in che modo festeggerà.

L’anno scorso l’abbiamo vista protagonista di una festa lussuosissima a Parigi. Forse oggi i festeggiamenti saranno ridimensionati a causa del Covid, ma lei non manca di ringraziare tutti con un bellissimo post di Instagram. Dalle sue parole si capisce l’amore profondo che la lega alla sua famiglia e in particolare ai suoi figli.