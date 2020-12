Valerio Scanu racconta il dramma del padre malato di Covid

Valerio Scanu ha deciso di raccontare ad Eleonora Daniele il dramma del padre, ammalato di Covid e ricoverato in ospedale.

Valerio Scanu è stato ospite nello studio di “Storie Italiane” e ha scelto di raccontare all’amica e conduttrice Eleonora Daniele il dramma che sta vivendo la sua famiglia a causa del Coronavirus.

Il cantante sardo Valerio Scanu è stato ospite nel programma di Rai 1 ed ha raccontato al pubblico di Eleonora Daniele il dramma che sta vivendo la sua famiglia. Da oltre due settimane il padre si è ammalato di Coronavirus e, nonostante siano passati dei giorni, non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel di questa tremenda malattia. Suo padre è ricoverato in terapia intensiva e da più di dieci giorni è intubato perché non riesce a respirare autonomamente. Per l’artista il dramma è maggiore, in quanto non riesce ad avere informazioni veritiere sullo stato di salute del genitore: “Le notizie sono discordanti. Un giorno sembra che migliori e il giorno dopo che peggiori, così come tante altre persone“.

“Per me sei come un fratello, tienici aggiornati” @eleonoradaniele con @Valerio_Scanu che risponde “come me tante altre persone in questa situazione”#storieitaliane pic.twitter.com/M5tHkgIjmU — Storie Italiane (@storie_italiane) December 10, 2020

Valerio Scanu, il dramma con il Coronavirus

Valerio Scanu è riuscito a sapere che i medici hanno tentato una tracheotomia per permettere a suo padre di tornare a respirare autonomamente. L’operazione, però, non è andata a buon fine e l’uomo è ancora molto debole. Il padre del cantante è stato spostato da un ospedale all’altro e le notizie sono diventate sempre più scarse. “Mi hanno detto che ha una bella stazza e che continua a parlare di noi“, ha raccontato commosso l’artista ad Eleonora Daniele.

Il padre di Valerio Scanu ha soltanto 64 anni e e da quando ha contratto il Covid si è recato in ospedale con sintomi leggeri, come una febbre che saliva e scendeva da giorni. Nei primi giorni madre e figlio hanno comunicato tranquillamente con l’uomo, poi la situazione è peggiorata. Il cantante ha manifestato la sua preoccupazione ed ha condiviso la sua scelta di raccontare il suo dramma familiare per sensibilizzare tutti a non sottovalutare il virus. Eleonora Daniele ha congedato il suo ospite raccomandandosi di tenerla aggiornata sulle notizie riguardanti il padre.