Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 10 dicembre

Ritorna il consueto appuntamento con Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà in questa puntata tra litigi e colpi di scena.

Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molte sorprese. Riguardo alla puntata di oggi sono trapelate delle news scottanti.

Lo studio è ancora nel caos per colpa delle segnalazioni di Maurizio su Valentina. In tutto questo trambusto anche Davide Donadei parla delle sue corteggiatrici.

Uomini e Donne: il triangolo Maurizio, Gemma e Valentina

La puntata di ieri non è bastata a risolvere le voci su Valentina e oggi lo studio ripiomberà nel caos. Continuerà l’accesa discussione tra Maurizio, Gemma e Valentina. Quest’ultima aveva messo la pulce nell’orecchio alla Glagani avvertendola che l’uomo non era davvero interessato a lei. Il cavaliere non ha potuto fare altro che rivelare a sua volta indiscrezioni su Valentina . Secondo alcune dichiarazioni, la Dartavilla Lupi avrebbe avuti dei trascorsi con Costantino.

I due però non si sarebbero visti solo per guardare un film, ma ci sarebbe stato molto di più. Tra accuse, segnalazioni e gossip spunterebbe anche il nome di Nicola. Ad oggi, l’uomo non può recarsi in studio a causa del Covid, ma secondo le accuse Valentina avrebbe avuto dei trascorsi anche con lui. I due avrebbero un piano: lasciare il programma insieme dopo il suo ritorno.

In studio farà parlare di sé anche Davide Donadei che racconterà di essere uscito con Chiara e non con Beatrice. Nonostante la ragazza sia risentita per la cosa, il tronista continua a dire di preferire quest’ultima a Chiara. Se le sue parole dicono una cosa, le sue azioni fanno tutt’altro dato che ha scelto proprio lei per fare l’esterna. Donadei sembra aver scartato anche Valeria dato che nei camerini aveva sentito dire a Giorgio (corteggiatore di Sophie) che la ragazza non faceva altro che guardarlo. Sarà proprio Valeria a infastidirsi al punto di lasciare il programma. Il fatto che Davide non la rincorra fa ben capire che l’uomo sia interessato solo a Chiara e Beatrice.

La puntata non finisce qui perché continuerà con Armando Incarnato e la sua uscita con Lucrezia Comanducci. Chissà cosa sarà successo tra i due: le indiscrezioni dicono che non sia andato tutto rosa e fiori.