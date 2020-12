Una poltrona per due, quando vedere il film anche prima del 24 dicembre

Una poltrona per due è diventato il film di Natale più iconico per quasi tutti gli italiani. Ecco come vederlo.

La serata canonica per vederlo è notoriamente quella della Vigilia di Natale, ma per chi non può espettare ci sono diversi modi per guardarselo con qualche settimana di anticipo.

Il film racconta le vicende di due uomini interpretati rispettivamente da Dan Aykroyd e Eddy Murphy. Tra equivoci e colpi di scena, la pellicola regala sempre grosse risate. Dopotutto non sarebbe Natale senza Una poltrona per due.

Una poltrona per due: il solo ed unico film di Natale

Louis Winthorpe III è un ricco agente di cambio ed esponente della Filadelfia “bene”. La sua vita tranquilla sarà presto sconvolta dopo l’incontro con Billie Ray Valentine, un imbroglione di strada.

Al loro scontro casuale assistono anche i fratelli Mortimer e Randolph Duke che decidono di fare una scommessa spinti dalla volontà di capire cosa spinge un uomo alla criminalità. I due attuano un esperimento per far sì che Winthorpe persa ogni cosa, mentre offrono a Billie Ray un prestigioso incarico nella loro società.

Il film è stato trasmesso per la prima volta il giorno di Natale del 1989 e da quel momento è un appuntamento regolare la sera della vigilia. Se qualcuno vuole prendersi d’anticipo ecco dove vederlo.

E’ disponibile in streaming con la modalità acquisto su: Rakuten TV a 7,99€ per la versione SD; CHILI a 5,99€ per la versione SD, a 7,99€ per la versione HD; Google Play; Apple Itunes a 4,99€ per la versione HD; Amazon Prime Video a 7,99€ per la versione SD, a 9,99€ per la versione HD.