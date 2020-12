Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e scherzi di oggi 10 dicembre

Le Iene Show, condotto stasera in televisione da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei torna con le sue inchieste irriverenti e uno scherzo a… le anticipazioni e anteprima video della puntata

La puntata di oggi, 10 dicembre, condotta dal trio tutto al femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei, si destreggerà fra ironia, scherzi e inchieste legate all’attualità. Scopriamo insieme tutti i servizi in programma su Italia 1 a partire dalle ore 21.25.

Leggi anche —> Fratelli Bianchi, arresto per droga ai due imputati per l’omicidio Monteiro

Le Iene Show: le inchieste

Il ventesimo appuntamento della stagione di Le Iene Show, programma ideato da Davide Parenti, torna stasera in prima serata su Italia 1 con le sue inchieste satiriche per il secondo appuntamento della settimana.

Gli inviati in nero torneranno su un caso italiano che ha destato molti interrogativi e non poco sdegno: l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ragazzo di 21 anni picchiato a morte per futili motivi dai fratelli Gabriele e Marco Bianchi, rispettivamente di 24 e 26 anni, e altre due persone.

Traffico di droga e estorsione

I due si trovano a oggi in carcere per tale atto criminale che, però, non sarebbe stato l’unico da loro compiuto.

I carabinieri di Velletri hanno ordinato l’arresto di sei persone nella zona dei Castelli Romani accusate di aver creato un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga. Fra coloro che hanno avuto un ruolo principale all’interno dell’organizzazione ci sarebbero anche i due fratelli Bianchi. Le indagini si erano concentrate sull’alto tenore di vita di Gabriele e Marco, sfoggiato sui social e segnalato a gran voce proprio dagli utenti. I due giovani, che percepivano anche il reddito di cittadinanza, “Vivevano di spaccio di droga” secondo l’ordinanza del gip. Le Iene questa sera cercheranno di far luce sulla vicenda raccontando come violenza e intimidazioni fossero un meccanismo attuato sistematicamente nei confronti di chi non pagava i propri debiti di droga.

Generazione Covid

Altra inchiesta sarà quella dedicata alla cosiddetta Generazione Covid, ossia a tutti quei “neolaureati che la pandemia ha tagliato fuori dall’inserimento nel mondo del lavoro, tra stage cancellati e aziende in crisi che non ce la fanno proprio ad assumere”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

https://youtu.be/77ieQjPRlKU